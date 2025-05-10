الكلاسيكو.. مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر والتشكيلة والغيابات والمعلق

وطن- يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان مشاهدة الكلاسيكو مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر، الأحد، في قمة المباراة الحاسمة بين كلا الغريمين على لقب الليغا من منافسات الجولة ال35 للدوري الإسباني الممتاز.

وسيدخل الفريق الكتالوني متصدر جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن منافسه ريال مدريد الوصيف وحامل اللقب السابق بمعنويات سيئة، بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 أمام إنتر ميلان بنتيجة 7-6.

موعد كلاسيكو مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وستنطلق صافرة المباراة من قبل الحكم الإسباني أليخاندرو خوسيه هيرنانديز بين كلا الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن ومصر والعراق.

كما وستكون مباراة الكلاسيكو المنتظر للعشاق محبي الكرة المستديرة، عند الساعة الثالثة والربع مساءً. بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

مباراة ريال مدريد برشلونة بث مباشر.. الكلاسيكو

وستبث أحداث مواجهة الكلاسيكو الناري بين ريال مدريد وبرشلونة، كالعادة عبر مجموعة شبكة قنوات “BeIN SPORTS” الرياضية القطرية الحصرية في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

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كما وسيعلق على أحداث مباراة الكلاسيكو المرتقب في قمة منافسات الجولة ال35 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مباراة الكلاسيكو الحاسم أمام غريمه برشلونة في قمة منافسات الدوري الإسباني الممتاز، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فران غارسيا، راؤول أسينسيو. أويلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

وسط الفريق: أردا غولر، فالفيردي( داني سيبيوس). بيلينغهام، روديغو.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي.

كما وسيغيب عن مباراة الكلاسيكو بداعي الإصابة كلاً من نجوم الملكي الأبيض، أنطونيو روديجر. ودافيد ألابا. فيرلاند ميندي، كامافينجا، كارفخال، ميليتاو.

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

وسيدخل المدرب الألماني هانزي فليك المباراة الحاسمة لتعزيز فارق النقاط على الصدارة أمام الوصيف ريال مدريد في الصراع على لقب الليغا قبل 3 جولات على نهايته، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: شتشيسني.

الدفاع: إريك غارسيا، أروخو. مارتينيز، هيكتور فورت.

وسط الفريق: بيدري، جافي (داني ألمو). دي يونج، لامين يامال،

كما وفي هجوم الفريق: رافينيا دياز، فيران توريس (ليفاندوفسكي).

كما أن أنباء شبه مؤكدة عن غياب اللاعب أليخاندرو بالدي لعدم جاهزيته البدنية 100% لخوض مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني، بالإضافة إلى غياب كلاً من النجوم جول كوندي ومارك كاسادو وبابلو توري بداعي الإصابة.

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بينما يحتل منافسه ريال مدريد مركز الوصافة برصيد 75 نقطة قبيل مواجهة الكلاسيكو المنتظر بين كلا الفريقين. فمن سيفعلها الريال أم برشلونة؟!