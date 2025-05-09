تحالف صامت بين إسرائيل والإمارات.. لماذا يريدون إسكات قطر؟

وطن – تشهد الساحة السياسية في الشرق الأوسط تحالفًا غير معلن بين إسرائيل والإمارات يستهدف بصورة مباشرة دور قطر الإقليمي في أبرز الملفات الساخنة، وعلى رأسها الحرب في غزة، الوساطة مع طهران، والعلاقات مع دمشق الجديدة.

هذه المحاولة لتقويض مكانة الدوحة لم تأتِ من فراغ، بل تُدار بتخطيط سياسي واستخباراتي مشترك، يكشف عن أزمة حقيقية في موازين القوى الخليجية.

التقارير المسربة تؤكد أن رئيس الموساد الإسرائيلي أجرى محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء القطري في محاولة للضغط على الدوحة، التي باتت اليوم لاعبًا لا يمكن تجاوزه في أي تسوية تخص غزة أو العلاقات الخليجية الإيرانية.

وبالتزامن مع تلك الجهود، يقود الإعلام الإماراتي والإسرائيلي حملة مزدوجة لتشويه صورة قطر، متّهمين إياها بازدواجية الدور والتقارب غير المعلن مع تل أبيب، في محاولة لخلط الأوراق وتشويه سمعتها أمام الشعوب العربية.

التحالف الإسرائيلي الإماراتي يسعى أيضًا لتشتيت التركيز عن أزماته الداخلية، سواء داخل إسرائيل الغارقة في استقطاب سياسي، أو الإمارات التي تواجه انتقادات متزايدة حول تدخلاتها الإقليمية.

وفي هذا السياق، يتم الترويج لقطر كـ”عدو مشترك” من أجل خلق اصطفافات سياسية جديدة في المنطقة، لا تخدم سوى أجندات الاحتلال ومن يتماهى معها.

ورغم كل هذه الضغوط، تواصل قطر دورها في الوساطات والمفاوضات، بينما تلتزم الصمت أمام الاتهامات العلنية، متمسكة بأوراقها الدبلوماسية. فهل تنجح الإمارات وإسرائيل في عزل الدوحة؟ أم أن ارتداد الهجمة سيكون أشد وقعًا على صانعيها؟