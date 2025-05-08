واشنطن تفرغ حاويات البشر في مصراتة.. ليبيا تتحول إلى مكب أميركي للمهاجرين الخطرين!

وطن – في فضيحة دولية غير مسبوقة، فجّرت شبكة CNN الأمريكية تفاصيل صادمة عن قيام واشنطن بترحيل مهاجرين غير قانونيين تصنّفهم كـ”خطرين جدًا” على متن طائرة عسكرية من طراز C-17 من قاعدة “كيلي فيلد” بولاية تكساس إلى مطار مصراتة في ليبيا.

الرحلة، التي أثارت صدمة وغضبًا واسعًا، تُعد الأولى من نوعها، وتفتح أبواب الجدل حول ما إذا كانت ليبيا تتحول رسميًا إلى مكبّ بشري لسياسات واشنطن الداخلية.

التقرير يؤكد أن المهاجرين لم يُعطوا إشعارًا قانونيًا، في انتهاك صارخ لقرار قضائي فدرالي يمنع ترحيلهم إلى دول تعاني من النزاع كليبيا أو السعودية. وزارة الخارجية الليبية نفت علمها بأي اتفاق، فيما تُظهر الوثائق وشهادات المحامين عكس ذلك.

الفضيحة تعيد طرح تساؤلات حول سيادة القرار الليبي، وحدود الدور الإماراتي والأمريكي في الداخل الليبي، وإلى متى تبقى ليبيا ساحة مفتوحة لتجارب الخارج ومخلفات سياسات الهجرة الغربية.

القضية تثير مخاوف من أن يتحوّل مطار مصراتة إلى محطة دائمة لترحيل مهاجرين من جنسيات مختلفة، وسط صمت حكومي ليبي مريب وغضب شعبي متزايد.

هل بدأت أمريكا تنفيذ استراتيجية إفراغ ممنهجة؟ وهل يليق بليبيا أن تُستباح بهذا الشكل؟ في وقت يصعب فيه على الليبيين أنفسهم الحصول على تأشيرة أو إقامة، يتم استقبال مهاجرين لا علاقة للبلاد بهم، فقط لأنّ واشنطن اختارتهم هدفًا سهلاً.

الفضيحة تحتاج تحقيقًا دوليًا عاجلًا، وموقفًا سياديًا ليبيًا يُنهي هذه الإهانات المتكررة باسم التعاون.