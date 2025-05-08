كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. إحصائيات وأرقام لا تعرفها من قبل!

وطن- كلاسيكو الأرض كهذا يُسمونها ويطلقون عليها من العشاق ومحبي الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة، فهي الأكثر مشاهدة في تاريخ اللعبة للعملاقين برشلونة وغريمه التقليدي الملكي ريال مدريد حينما تجدد المواجهة بينهما في كل موسم كروي على الصعيد المحلي والقاري الأوروبي.

لكن ما لا يدركه العشاق هو المعلومات والإحصائيات الدقيقة عن تاريخ مواجهات الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد في جميع المسابقات المحلية والقارية.

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في آخر أربع مواجهات

فالفريق الملكي الأبيض هذا الموسم ليس بأفضل حال هذا الموسم على مستوى الأداء والنتائج على عكس برشلونة الذي يسعى إلى تحقيق الثلاثية التاريخية تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك.

الريال في آخر أربع مواجهات مع غريمه برشلونة لم يتذق طعم الفوز أبداً، فقد تلقى الخسارة في نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 5/2 ونهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة 3/2 والدوري الإسباني على أرضه وأمام جماهيره بنتيجة 2/1، وسيتجدد اللقاء بينهما لحسم لقب الليغا هذا الموسم على ميدان الغريم الكتالوني الأسبوع المقبل.

تاريخ مواجهات كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

بالعودة إلى تاريخ المواجهات بين العملاقين برشلونة وريال مدريد على مستوى جميع المسابقات المحلية والقارية الأوروبية، حقق ريال مدريد الفوز في 105 مباراة، مقابل 102 للغريم التقليدي برشلونة، بينما تعادل كلا الفريقين في 51 مباراة.

المسابقة المواجهات فوز ريال مدريد فوز برشلونة التعادل الدوري الإسباني “الليغا” 195 80 77 38 كأس السوبر الإسباني 18 10 6 2 كأس ملك إسبانيا 40 13 19 8 دوري أبطال أوروبا 8 3 2 3 إجمالي المسابقات 261 106 104 51

المنافسة على الليغا بين ريال مدريد وبرشلونة

وستجدد المواجهة بين الغريمين التقليديين برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط عن غريمه الوصيف وحامل اللقب ريال مدريد لحسم الصراع على بطولة الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم الأسبوع المقبل، لكن هذه المرة سيكون اللقاء على أرض ملعب “مونتجويك الأولمبي” في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويمتلك برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني رصيد 79 نقطة، بينما يمتلك الفريق الملكي ريال مدريد 75 نقطة قبيل المواجهة المنتظرة بينهما، فهل سيفعلها الفريق الكتالوني ويعزز الفارق لحسم اللقب الثالث له هذا الموسم بعد كأس السوبر وملك إسبانيا أم سيكون للريال كلمة أخرى لإرضاء جماهيره وعشاقه بعد موسم هو الأسوأ على صعيد الأداء والنتائج؟!

المصدر: وطن + كوورة.