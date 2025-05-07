عباس يهرول نحو موسكو والرياض وبغداد.. “جولة البقاء” أم نهاية وشيكة؟

وطن – في ظل التطورات المتسارعة في غزة والمخيمات الفلسطينية في لبنان، يتحرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجولة دبلوماسية وُصفت بـ”الفرصة الأخيرة” لإنقاذ السلطة الفلسطينية من التآكل السياسي والمالي.

تبدأ الجولة في السابع من مايو بزيارة لموسكو، حيث من المرتقب أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاشر من الشهر نفسه، في محاولة لكسب دعم روسي يمكن أن يُعزز مكانة السلطة الفلسطينية في أي ترتيبات مستقبلية بعد وقف إطلاق النار في غزة.

تتزامن هذه الجولة مع ضغوط عربية متزايدة، أبرزها من السعودية، التي تسعى لإعادة صياغة شكل التمثيل الفلسطيني في المرحلة المقبلة، خاصة بعد تزايد الحديث عن ضرورة “نزع سلاح” الفصائل داخل المخيمات في لبنان، وهو بند خطير سيبحثه عباس خلال زيارته إلى بيروت لاحقًا.

بالتوازي، يزور حسين الشيخ، نائب عباس، السعودية في محاولة لتأمين مساعدات مالية عاجلة للسلطة التي تعاني من أزمات مالية خانقة، في ظل تراجع الدعم الدولي وتفاقم العجز في الميزانية العامة.

الجولة تشمل أيضًا مشاركة عباس في القمة العربية في بغداد، حيث يأمل في نيل “شرعية إقليمية” لدور سياسي مستقبلي في غزة، قد يكون بديلاً عن فصائل المقاومة بعد الحرب.

تحركات السلطة الفلسطينية تأتي وسط تساؤلات عن مدى شعبيتها وشرعيتها، بعد سنوات من الانقسام الداخلي والانتقادات الواسعة لمواقفها السياسية “المترددة”. وتُطرح مخاوف من أن تكون هذه الجولة جزءًا من ترتيبات خارجية لإعادة إنتاج دور سياسي مشروط، على حساب المقاومة والثوابت الوطنية الفلسطينية.

هل تنجح الجولة في إنقاذ عباس وسلطته؟ أم أنها تعكس سباقًا مع الزمن في مشهد فلسطيني معقد ومفتوح على كل السيناريوهات؟