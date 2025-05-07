الأرض تتهيأ لأمر جلل.. كشمير تشتعل.. هل تبدأ الحرب النووية من جبال آسيا؟

وطن – تصعيد دموي خطير، أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وإسقاط 5 طائرات حربية هندية بنيران باكستانية. وزارة الدفاع الهندية بررت الغارات الجوية بأنها “رد على عملية إرهابية” في منطقة باهالغام، فيما اتهمت إسلام آباد نيودلهي باستهداف المدنيين والمساجد عمدًا، في مجازر وثقتها المشاهد القادمة من الأرض.

الجيش الباكستاني لم يكتفِ بالرد، بل أعلن عن إسقاط طائرات “رافال” فرنسية الصنع، وضرب مواقع استراتيجية داخل العمق الهندي، ما دفع نيودلهي إلى إغلاق المجال الجوي ورفع حالة التأهب. على الطرف الآخر، دعت واشنطن إلى “ضبط النفس”، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن “المواجهة لا تُحتمل”، في إشارة إلى الخطر النووي الكامن خلف هذا الصراع.

لكن الأخطر في المشهد هو دخول الصين على خط المراقبة الميدانية. بكين تراقب بقلق تطورات الأوضاع على حدودها، خصوصًا أن كشمير تلامس حدودها الحساسة، وسط توترات اقتصادية وعسكرية قائمة أصلًا مع الهند.

كشمير – الإقليم الذي أشعل حروبًا سابقة بين القوتين النوويتين – يبدو أنه على وشك أن يجرّ العالم نحو كارثة إقليمية جديدة. فما يحدث لم يعد مجرد مناوشات حدودية، بل تحول إلى استعراض عسكري مفتوح، في منطقة توصف بأنها “مثلث الرعب الآسيوي”: الهند، باكستان، الصين.

فهل نعيش بداية حرب كبرى في جنوب آسيا؟ أم أنها جولة أخرى في نزاع عمره أكثر من 7 عقود؟ الدماء تسيل، والدبلوماسية تتأخر، والقلق العالمي يرتفع.