“صار عنا رئيس يخاف معنا”.. السوريون يسخرون من صمت الشرع أمام إسرائيل

وطن – في أعقاب سلسلة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع داخل سوريا، تداول السوريون تعليقًا ساخرًا بشكل واسع عبر مواقع التواصل: “كان عنا رئيس نخاف منو.. صار عنا رئيس يخاف معنا”. الجملة التي تحمل طابعًا تهكميًا تلخص شعور الشارع السوري بخيبة الأمل تجاه غياب رد الفعل الرسمي من الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.

التعليق ليس جديدًا بالكامل، بل يعيد إلى الواجهة خطابًا متجددًا بين السوريين حول العلاقة مع السلطة، لكنه في هذه المرة يأخذ بعدًا مغايرًا: بدلاً من الخوف من بطش النظام كما كان الحال في عهد بشار الأسد، باتت السخرية تشير إلى أن الرئيس نفسه يخشى مواجهة إسرائيل أو اتخاذ أي موقف حازم.

ورغم أن الشرع لا يملك تاريخًا من القمع كالأسد، إلا أن غياب الرد على الضربات الإسرائيلية فُسر من البعض على أنه ضعف أو تخاذل، بينما يراه آخرون “نهجًا عقلانيًا” يسعى لتجنب التصعيد مع تل أبيب، في ظل هشاشة الوضع الداخلي بعد سنوات من الحرب.

الرئيس أحمد الشرع أوضح في تصريحات رسمية سابقة أن سوريا “لن تُستخدم كمنصة” لمهاجمة إسرائيل، مؤكدًا أن أولوية المرحلة الحالية هي إعادة الإعمار والاستقرار، لا الدخول في مواجهات جديدة قد تُغرق البلاد في نزاع لا تحتمله.

في المقابل، ظهر والد الرئيس، حسين الشرع، بموقف مختلف وأكثر حدة تجاه إسرائيل، قائلاً: “سنقاتلكم بأظافرنا إذا لزم الأمر”، ما خلق انقسامًا بين الجانبين في الرؤية، وربما أيضًا في التكتيك السياسي المتبع داخل العائلة الحاكمة.

رسالة السوريين في تعليقاتهم الساخرة تبدو واضحة: الرغبة في رئيس يحمي كرامة البلاد، لا فقط يسعى للتوازن الدبلوماسي. بين الرئيس الذي يخيف، والرئيس الذي يخاف، تبقى السيادة والردع مؤجلين.. في انتظار لحظة حقيقية للتغيير.