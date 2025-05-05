صاروخ يمني يشعل مطار بن غوريون ويقلب المعادلة.. ولا عزاء لجيوش التطبيع

وطن – في تطور دراماتيكي غير مسبوق، شهد مطار بن غوريون في تل أبيب سقوط صاروخ أُطلق من اليمن، مخترقًا جميع أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، ما أدى إلى انفجارات عنيفة وإصابات، إلى جانب حالة من الذعر بين الإسرائيليين.

وبحسب مشاهد موثقة ومقاطع متداولة، تصاعدت أعمدة الدخان من المطار، في مشهد نادر يشبه ما اعتادت غزة على مشاهدته بشكل يومي. الصاروخ الذي قطع أكثر من 2000 كيلومتر يُعد إنجازًا تقنيًا وعسكريًا بارزًا لجماعة الحوثي، التي أعلنت سابقًا نيتها الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة.

ورغم تفعيل منظومات دفاع مثل “حيتس 3″ و”ثاد” الأمريكية المتطورة، إلا أن تلك الأنظمة فشلت في اعتراض الصاروخ، ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية حول جدوى هذه المنظومات التي تكلفت مليارات الدولارات.

الضربة أدت إلى وقوع عدد من الإصابات، فضلًا عن تسجيل حالات هلع وتعطيل كامل لحركة المطار والقطارات المؤدية إليه. السلطات الإسرائيلية سارعت إلى فتح تحقيق شامل في “الاختراق الأمني الفادح”، بينما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بالرد بـ”سبعة أضعاف”.

ما يميز هذا الهجوم أنه ليس الأول من نوعه، لكنه الأكثر دقة وتأثيرًا، ويشير إلى تطور كبير في قدرات الحوثيين التسليحية. وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيد أوسع، تتجاوز غزة إلى اليمن وربما لبنان وسوريا.

الهجوم يشكّل تحولًا نوعيًا في قواعد الاشتباك، حيث لم تعد إسرائيل آمنة حتى في عمقها الاستراتيجي، والمطارات والمرافق المدنية لم تعد بمنأى عن الردود.

الرسالة واضحة: من غزة إلى صنعاء، بات الرد على جرائم الاحتلال مسألة وقت… وإن غابت صواريخ المقاومة من جبهة، حضرت أخرى.