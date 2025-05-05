الجزائر تُهاجم الإمارات: “دويلة مصطنعة تنفث السموم”

وطن – في خطوة إعلامية غير مسبوقة، شن التلفزيون الجزائري الرسمي هجومًا شرسًا على دولة الإمارات، وُصف بأنه “الأعنف منذ سنوات”، وذلك ردًا على استضافة قناة “سكاي نيوز عربية”، الممولة من أبوظبي، لمؤرخ جزائري وجّه تصريحات مثيرة للجدل حول الأمازيغية والهوية الوطنية الجزائرية.

البرنامج الذي بثته القناة استضاف المؤرخ محمد الأمين بلغيث، والذي قال إن “الأمازيغية صنيعة صهيونية فرنسية”، معتبرًا أن “أصل البربر يعود إلى عرب فينيقيين”، وهي تصريحات صدمت قطاعًا واسعًا من الجزائريين واعتُبرت تطاولًا على أحد الركائز الدستورية للهوية الجزائرية، التي تضم إلى جانب الإسلام والعروبة، الأمازيغية.

لم يصدر أي اعتذار من القناة الإماراتية، الأمر الذي فجّر الغضب في الجزائر، ودفع التلفزيون الرسمي إلى بث تقرير شديد اللهجة وصف فيه حكّام الإمارات بـ”اللقطاء” و”الأقزام”، واتهم الدولة الخليجية بأنها “مصنع للشر والوقاحة”.

التقرير جاء في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترًا مكتومًا على خلفية مواقف الإمارات في بعض الملفات المغاربية، ومنها ليبيا، إلى جانب نشاط إعلامي متكرر من أبوظبي يستفز الهوية الوطنية لعدة شعوب عربية، بحسب محللين.

وردود الأفعال على السوشال ميديا لم تتأخر، إذ انقسم المغردون بين مؤيد للهجوم الجزائري ورافض للتصريحات الإعلامية الرسمية، فيما طالب البعض بتحقيق رسمي ومقاطعة قناة “سكاي نيوز” من قبل السلطات الجزائرية.

ما حدث يُعيد تسليط الضوء على الاستخدام السياسي للإعلام في الصراعات العربية، وعلى خطورة تصدير محتوى يفتقر للحساسية الثقافية والتاريخية، خاصة عندما يتعلق الأمر بهويات شعوب كاملة. الإمارات، التي تسعى لصورة القوة الناعمة، تواجه اليوم اتهامات بتقويض النسيج الاجتماعي لبعض الدول العربية عبر منصاتها الإعلامية.