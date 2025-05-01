غزة تُحاصر بالنار من جديد.. ونتنياهو يختار أكتوبر للمحرقة الأخيرة!

وطن – بينما تزداد مشاهد الدمار في غزة، يستعد الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق عملية عسكرية واسعة قد تكون الأشرس منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر. التقارير الإسرائيلية تتحدث عن تعبئة جديدة لقوات الاحتياط، وإعداد عمليات ضخمة بموافقة رئيس الأركان وقرار مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أعلن بوضوح أن الحرب يجب أن تُحسم قبل أكتوبر القادم.

لكن مع كل هذا التحشيد العسكري، تسعى إسرائيل لإضفاء طابع “إنساني” على ما يبدو أنه استكمال لمحرقة مفتوحة. حيث يتم تجهيز مناطق جنوب قطاع غزة تُعرف بـ”المناطق الآمنة” أو “الإنسانية”، والتي ستُدار تحت إشراف شركات أمنية أمريكية، وتخضع لإجراءات تفتيش دقيقة وتحكم مشدد.

هذه الخطط، وفق محللين، ليست سوى محاولة لتبرير إبادة منظمة، تستهدف ما تبقى من سكان غزة، بعد أن دمرت المدارس والمساجد والمستشفيات. صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية وصفت ما يحدث بأنه خطة تصفية حقيقية لمكونات القطاع، وسط تعتيم إعلامي دولي وصمت عربي مستمر.

التقارير تؤكد أن نتنياهو يريد “نتائج عسكرية حاسمة” قبل نهاية الصيف، لتخدم حساباته السياسية الداخلية، خاصة في ظل استمرار الضغط الشعبي عليه ومحاكمته المتوقعة في قضايا فساد. في المقابل، تُركت غزة وحدها تواجه عاصفة جديدة من العنف والقصف، في وقت يستعد فيه الاحتلال لمرحلة نهائية عنوانها: لا هدنة، لا إعمار، بل إبادة.

وفي حين يُنتظر أن تبدأ العملية خلال أيام، تتسرب تفاصيل مروعة عن خطة تقضي بإحكام السيطرة على جنوب القطاع وتحويله إلى منطقة مغلقة، تُستخدم كأداة فرز للفلسطينيين، فيما يستمر القصف شمالًا ووسط القطاع.

فهل ينجح الاحتلال في تنفيذ مخططه “قبل أكتوبر”؟ أم أن غزة، رغم الجراح، ستُفشل مجددًا مشروع الإبادة كما فعلت مرارًا؟ التاريخ وحده سيكتب الجواب، لكن ما يحدث اليوم يضع العالم أمام محرقة لا تُخطئها العين.