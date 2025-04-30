تشكيلة برشلونة ضد إنتر ميلان والموعد والمعلق في نصف دوري الأبطال

وطن- ينتظر عشاق وجماهير كرة القدم في كل مكان، مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان، الأربعاء، في قمة مثيرة وقوية تجمع كلا الفريقين في ذهاب نصف دوري أبطال أوروبا على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ويدخل الفريق الكتالوني المباراة بمعنوية عالية بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد وتحقيقه كأس ملك إسبانيا بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، على عكس منافسه إنتر ميلان الذي تعرض لخسارة جديدة أمام روما بهدف نظيف دون رد في الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان

وستقام مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان كالعادة في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر.

كما وستكون ذات المباراة عند الساعة الثامنة مساءً. بتوقيت دول شما أفريقيا تونس والمغرب والجزائر.

معلق مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان

وسيعلق على أحداث مباراة القمة المثيرة بين برشلونة وإنتر ميلان في ذهاب منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) القطرية.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بدون تقطيع.. (اضغط هنا)

تشكيلة برشلونة ضد إنتر ميلان

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الألماني المخضرم هانزي فليك، المباراة القوية على ميدانه وأمام جماهيره ضد نظيره الإيطالي إنتر ميلان، بتشكيلة أساسية متوقعة كما يلي:

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني.

الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي. مارتينيز، جيرارد مارتين.

كما وفي خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج. لامين يامال، داني ألمو.

الهجوم: رافينياز دياز، فيران توريس.

غيابات برشلونة ضد إنتر ميلان

كما وسيغيب الثنائي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني أليخاندرو بالدي بداعي الإصابة عن مباراة برشلونة أمام إنتر ميلان في نصف ذهاب ليالي أبطال أوروبا.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد برصيد 76 نقطة، على عكس منافسه إنتر ميلان الذي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإيطالي خلف المتصدر نابولي بفارق 3 نقاط برصيد 71 نقطة.