الصين تحلّق في سماء سيناء.. والتنين يُرعب إسرائيل!

وطن – في مشهد عسكري نادر، أثار تحليق مقاتلات صينية متقدمة من طراز J-10 في سماء سيناء ضجة كبيرة، لا سيما في الأوساط الإسرائيلية التي رصدت التحركات بدقة، وأبدت قلقًا شديدًا من الشراكة العسكرية المتنامية بين القاهرة وبكين.

المقاتلات التي ظهرت علنًا ضمن إشارات نظام SNIPE2 للتتبع الجوي، أعادت فتح ملف التعاون العسكري بين مصر والصين، والذي يشمل تدريبات مشتركة في مكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات الدفاعية، وتطوير القدرات السيبرانية.

رغم غياب إعلان رسمي من القاهرة أو بكين، إلا أن تحليق هذه الطائرات يمثل نقلة نوعية، خاصة بعد هبوط طائرة إنذار مبكر صينية في مطار بني سويف جنوب مصر، وهو حدث أثار تساؤلات كثيرة في أروقة تل أبيب العسكرية.

الطائرة الصينية كانت محمّلة بأنظمة متقدمة للحرب الإلكترونية، ولم يسبق لها التحليق خارج الأجواء الصينية، ما يشير إلى مستوى متقدم من الثقة بين الجانبين.

الجيش الإسرائيلي لم يلتزم الصمت، فقد أطلقت تل أبيب طائرة جمع معلومات إلكترونية حلّقت قرب سيناء، في محاولة لرصد إشارات وتفاصيل المناورات الجوية الصينية المصرية.

المحللون العسكريون في إسرائيل عبّروا عن “استفزاز استراتيجي”، معتبرين أن الخطوة تنذر بإعادة رسم توازنات القوة في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده المنطقة، وسط تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة، وتنامي النفوذ الصيني في الشرق الأوسط من خلال صفقات تسليح، ودعم مشاريع البنية الدفاعية.

هل تمهّد هذه المناورات لتحالف دفاعي جديد في الشرق الأوسط؟ وهل نشهد تقاطعًا أعمق بين التنين الصيني وأمن البحر الأحمر وقناة السويس؟

التوقيت، الموقع، ونوع الطائرات جميعها إشارات تقرأها إسرائيل بقلق، في سيناء التي لا تغيب عنها عين تل أبيب!