رابط شراء تذاكر مباراة النصر ضد كاواساكي في دوري أبطال آسيا

وطن – يستفسر عشاق وجماهير النصر السعودي عن كيفية شراء تذاكر مباراة النصر ضد كاواساكي الياباني، المقرر إقامتها الأربعاء، لمعرفة هوية الفريق المتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لعام 2024-2025.

وستقام مباراة النصر السعودي أمام نظيره كاواساكي الياباني في قمة نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. الأربعاء، على أرض ملعب الملك عبد الله الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

كيفية شراء تذاكر مباراة النصر ضد كاواساكي

يستطيع عشاق وجماهير كرة القدم الآسيوية شراء تذاكر مباراة النصر السعودي ضد كاواساكي الياباني بكل سهولة عبر منصة ويبوك الرسمية المخصصة لبيع تذاكر المباراة، حيث تتراوح أسعار التذاكر لمشاهدة المباراة من داخل أرضية الملعب، على النحو الآتي:

الفئة البريميوم: 500 ريال سعودي (133.28 دولار أمريكي).

الفئة الأولى: 250 ريال سعودي ( 66.64 دولار أمريكي).

كما والفئة الثانية: 120 ريال سعودي ( 31.99 دولار أمريكي).

الفئة الرابعة: 30 ريال سعودي ( 8 دولار أمريكي).

رابط شراء تذاكر مباراة النصر ضد كاواساكي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر ضد كواساكي

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر السعودي أمام نظيره كاواساكي الياباني، الأربعاء، على أرض ملعب الملك عبد الله الدولي في مدينة جدة، عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة. (السعودية) وفلسطين والأردن ولبنان ومصر.

كما وستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب.

وينتظر عشاق الكرة المستديرة مشاهدة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو. قائد فريق النصر السعودي الذي نجح هو وفريقه في تجاوز منافسه الياباني يوكوهاما مارينوس في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة وحجز بطاقة العبور للدور النصف النهائي، بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

كما ونجح الفريق الياباني المنافس كاواساكي من الوصول إلى دور النصف النهائي بعد فوزه المثير على نظيره القطري السد بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ميدان ملعب عبدالله الفيصل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

يذكر بأن فريق النصر السعودي يحتل ثالث جدول ترتيب دوري روشن لهذا الموسم برصيد 60 نقطة. كما و بفارق 8 نقاط عن منافسه الاتحاد متصدر جدول الترتيب برصيد 68 نقطة مع نهاية الجولة ال29.