تشكيلة مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في ليالي نصف أبطال أوروبا

وطن- تعود ليالي الأبطال المحبة لعشاق وجماهير الكرة المستديرة من جديد بمواجهة مثيرة وقوية تجمع فريقا أرسنال وباريس سان جيرمان، الثلاثاء، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويستضيف فريق أرسنال نظيره باريس سان جيرمان داخل بيته “ملعب الإمارات”، في مواجهة قوية بين كلا الفريقين، بعد نجاحه في تجاوز حامل اللقب ريال مدريد بالفوز عليه ذهاباً وإياباً في دور ربع نهائي البطولة.

موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان

وكالعادة ستقام مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في ليالي ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا ومصر.

كما وستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس. عند الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان

ومن المقرر أن يعلق على مواجهة أرسنال وباريس سان جيرمان في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المعلق الرياضي العماني عامر الخوذيري عبر شبكة قنوات “Beinsports”.

تشكيلة مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، المباراة القوية أمام منافسه باريس سان جيرمان، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: وليم صليبا، مايلز سكيلي، يوريان تيمبر، جاكوب كيويور.

كما وفي وسط الفريق: توماس بارتي. ديكلان رايس، مارتين أوديغارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، ميكل ميرينو، غابرييل مارتينيلي.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

وسيدخل المدرب الإسباني الآخر لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، المباراة الصعبة أمام نظيره أرسنال، بتشكيلة أساسية متوقعة كما يلي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي، ويليام باتشو. نونو مينديز، ماركينهوس.

كما في وسط الفريق: جواو نيفيس، فيتينيا، فابيان رويز.

الهجوم: عثمان ديمبيلي، باركولا، كفاراتسخيليا.