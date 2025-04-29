النيابة تحقق في واقعة اغتصاب طفل داخل مدرسة خاصة في البحيرة بمصر

وطن – أثارت واقعة اغتصاب طفل في السادسة من عمره داخل مدرسة “الكرمة” الخاصة بمحافظة البحيرة، جدلاً واسعاً في مصر بعد أن تم الكشف عن تفاصيل الحادثة التي تعود لأكثر من عام.

وفقاً لمصادر محلية وتقارير طبية، يُتهم موظف إداري في المدرسة يُدعى صبري كامل جاب الله (80 عاماً) بارتكاب انتهاكات جسدية بحق الطفل “ياسين”، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال وجود تواطؤ من بعض أفراد طاقم المدرسة، بمن فيهم مسؤولة النظافة ومديرة المدرسة.

وذكرت أسرة الطفل أنها لاحظت تغيرات صحية وسلوكية على ابنهم، ما دفعهم إلى مراجعة الأطباء والتوجه للقضاء، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن تعرض الطفل لأذى جسدي متكرر. وأفادت الأسرة أن هناك محاولات لثنيهم عن المضي قدمًا في الإجراءات القانونية، تضمنت تهديدات وعروضًا مالية.

ووفقاً لبيان رسمي نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، حُدد موعد جلسة محاكمة المتهم في 30 أبريل 2025. وتنتظر الأسرة صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة، بينما أكد محاموها تمسكهم بمحاسبة كافة المتورطين.

وزارة التربية والتعليم لم تُصدر بياناً رسمياً حتى الآن بشأن الواقعة، لكن نشطاء وأولياء أمور طالبوا بإغلاق المدرسة مؤقتًا وإجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة والرعاية النفسية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.

الجريمة أثارت اهتماماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت وسوم مثل #حق_ياسين_لازم_يرجع و**#حاكموا_مغتصب_ياسين** إلى تطبيق العدالة دون استثناء، وضمان الحماية القانونية للأطفال في المدارس.

تؤكد هذه الواقعة أهمية تعزيز الرقابة المؤسسية داخل المدارس الخاصة والعامة، وضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب من خلال سياسات حماية فعالة وآليات واضحة للإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة.