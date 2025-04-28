تشكيلة مباراة الهلال والأهلي في قمة نصف نهائي دوري أبطال آسيا

وطن- ينتظر عشاق وجماهير كرة القدم السعودية اللقاء الناري المرتقب الذي يجمع الهلال والأهلي، الثلاثاء، في قمة نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، لمعرفة هوية الفريق المتأهل من بينهما للوصول إلى نهائي البطولة الآسيوية.

وستقام مباراة الهلال والأهلي المثيرة للعشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان على أرض ملعب الملك عبد الله الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي أبطال آسيا

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الهلال والأهلي السعوديين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين والأردن ولبنان ومصر.

كما وستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

تشكيلة الهلال ضد الأهلي

يتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، المباراة القمة المثيرة أمام منافسه أهلي جدة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: علي آل بليهي، جواو كانسيلو. حسان تمبكتي، رينان لودي.

كما وفي خط الوسط: سيرجي سافيتش، روبن نيفيس. مالكوم، كايو سيزار، سالم الدوسري.

الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش.

تشكيلة الأهلي ضد الهلال

وسيلعب المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، المباراة القوية أمام الهلال صاحب أربع ألقاب تاريخية في مشواره الآسيوي، بتشكيلة أساسية متوقعة كما يلي:

حراسة المرمى: إدوار ميندي.

الدفاع: ميريح ديميرال، أليوسكي، علي مجرشي. روجير إيبانيز.

كما وفي خط الوسط: فرانك كيسيه. زياد الجهني، جالينو، رياض محرز.

الهجوم: إيفان توني، روبرتو فيرمينو.

ويحتل فريق الهلال وصافة جدول ترتيب دوري روشن لهذا الموسم برصيد 62 نقطة. أي بفارق 6 نقاط عن صاحب الصدارة الاتحاد برصيد 68 نقطة.

كما ويأتي فريق أهلي جدة في رابع جدول الترتيب خلف النصر السعودي صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين برصيد 58 نقطة مع نهاية الجولة ال29.