تسريب صوتي لعبدالناصر يفضح تلاعب القادة بفلسطين.. هل يمهد لخطة ترامب بشأن غزة؟

وطن – في تسريب صوتي نادر أثار عاصفة سياسية، ظهر الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر وهو يعبر بمرارة عن إحباطه من الزعماء العرب بعد هزيمة 1967. التسجيل، الذي ضم أيضاً العقيد معمر القذافي، كشف أن عبدالناصر كان يرى أن مصر لن تحارب من أجل فلسطين، وأن القادة العرب يتاجرون بالقضية بشعارات جوفاء.

التسريب، الذي أعادت قناة “ناصر تي في” نشره، يعيد فتح ملف خطير حول كيفية إدارة القضية الفلسطينية منذ عقود، محذراً من خطورة الاعتماد على الشعارات دون تحرك فعلي، ما ينذر بضياع الضفة الغربية وقطاع غزة.

تأتي هذه التسريبات بالتزامن مع تحركات دولية جديدة يقودها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط مؤشرات على ضغوط غير مسبوقة على بعض الأنظمة العربية لتمرير مخطط يهدف إلى تصفية قضية غزة.

مراقبون يرون أن توقيت تسريب تسجيل عبدالناصر ليس بريئاً، بل يحمل رسائل خطيرة عن واقع عربي يكرر نفسه، وأن المؤامرات القديمة تعود اليوم بثوب جديد، مع تبدل الأسماء والأدوات فقط.

وتتزامن هذه الأنباء مع تسريبات أخرى تفيد أن إدارة ترامب تستعد لطرح خطة “نهائية” قد تضع غزة أمام سيناريوهات التهجير أو إعادة الهندسة الديموغرافية ضمن ترتيبات إقليمية واسعة.

يُذكر أن مكتبة الإسكندرية التي يشرف عليها مشروع توثيق تراث عبدالناصر نفت مسؤوليتها عن نشر هذه المواد، مما يزيد من الغموض حول دوافع التسريب وتوقيته الحساس.

وسط هذا الزخم، تبقى التساؤلات مفتوحة: هل يعيد العرب ارتكاب خطايا الماضي، أم أن صمود غزة سيكون هذه المرة أقوى من كل المؤامرات؟