مواجهة الكلاسيكو.. تشكيلة ريال مدريد و برشلونة في نهائي كأس الملك

وطن- بعد ساعات من التوتر والجدل الذي سادت الأجواء عبر وسائل الإعلام حول مشاركة ريال مدريد في مواجهة نهائي الكلاسيكو أمام الغريم الأزلي برشلونة، السبت، في كأس ملك إسبانيا على أرض ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية.

قرر نادي ريال مدريد نيته خوض مباراة النهائي المرتقب أمام نظيره برشلونة، بعد إلغائه المؤتمر الصحافي لمديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي والحصة التدريبية لنجوم الفريق الملكي الأبيض، على ميدان ملعب نهائي الكلاسيكو.

غيابات كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة

وكان المدرب الإيطالي أنشيلوتي قد صرح في وقت سابق بعد المباراة الماضية أمام خيتافي، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض الصعب خارج دياره بهدف نظيف لمواصلة صراع المنافسة مع غريمه برشلونة على لقب “الليغا”، غياب أبرز نجومه الفرنسي كامافينغا والنمساوي دافيد ألابا بداعي الإصابة.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة .. الكلاسيكو

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مباراة الكلاسيكو أمام منافسه برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، بتشكيلة أساسية في ظل الغيابات على مستوى الدفاع وخط الوسط لأبرز نجومه كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الملكي: فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر. أويلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

كما وفي خط الوسط: داني سيبايوس (لوكا مودريتش)، فالفيردي. جود بلينغهام، روديغو.

الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

غيابات برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي الكلاسيكو

وسيغيب عن مواجهة مباراة برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كلاسيكو ملك إسبانيا لعام 2024-2025. للفريق الكتالوني، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولاعب الظهير الأيسر الإسباني أليخاندرو بالدي بداعي الإصابة.

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني هانزي فليك مواجهة الكلاسيكو في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد وسط العديد من الغيابات لأبرز نجومه على مستوى الدفاع وخط الهجوم، بتشكيلة أساسية على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فويتشيك توماس شتشيسني.

دفاع كتالونيا: رونالد أروخو، إريك غارسيا، مارتينيز، هيكتور فورت.

خط الوسط: بيدري، جافي، فرينكي دي يونج، لامين يامال،

كما وفي هجوم الفريق: رافينيا دياز، داني ألمو.

توقيت كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة

ومن المقرر أن تكون مباراة الكلاسيكو في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، السبت، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” وفلسطين والأردن ومصر.

كما وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كلاً من الجزائر والمغرب وتونس.