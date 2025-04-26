مرتضى منصور يهاجم محمود عباس بعد سب الأخير للمقاومة

وطن – تصدر المحامي المصري الشهير ورئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، بعدما وجه انتقادات لاذعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عقب إساءته العلنية للمقاومة الفلسطينية في غزة.

وفي وقت كان منصور يواجه موجة انتقادات على خلفية تصريحاته وأزماته الداخلية السابقة، جاء موقفه من عباس ليفتح له باب التأييد الشعبي الواسع من جديد. منصور، المعروف بخطابه الحاد، لم يتردد هذه المرة في الرد بقوة على عباس، واصفًا ما صدر عنه بأنه إهانة لدماء الشهداء ولصمود الشعب الفلسطيني، وهو ما أشعل مواقع التواصل بإشادات ودعم كبيرين له.

وسرعان ما تداول النشطاء مقاطع فيديو تظهر تصريحات مرتضى منصور، مشيدين بجرأته في الدفاع عن المقاومة ومهاجمته لرموز السلطة الفلسطينية الذين يتعاونون مع الاحتلال. وقد تصدرت وسم “مرتضى منصور” مواقع التواصل، فيما رأى كثيرون أن موقفه هذا “يغسل بعضًا من زلاته السابقة” ويعيده بصورة البطل المدافع عن قضايا الأمة.

حركة حماس بدورها كانت قد ردت على تصريحات عباس، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يحتاج قيادة وطنية صادقة ترتقي إلى مستوى التضحيات، لا قيادة تتعاون أمنيًا مع الاحتلال، في إشارة مباشرة إلى ممارسات السلطة الفلسطينية في الضفة.

تعليقات المتابعين عبّرت عن حالة الغضب من محمود عباس مقابل احتفاءهم اللافت بموقف مرتضى منصور، رغم الخلافات السياسية الداخلية المصرية حول شخصيته.

في ظل هذا المشهد، بدا أن القضية الفلسطينية قادرة دائما على إعادة خلط الأوراق، وإظهار الحقائق دون رتوش، مهما كانت الحسابات المحلية معقدة.