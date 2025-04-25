ريال مدريد يُفجر قنبلة قبيل مواجهة الكلاسيكو مع الغريم برشلونة!

وطن- فجر ريال مدريد قنبلة مدوية بتصريح نشره عبر موقعه الرسمي بشأن حكام المباراة، الجمعة، قبيل ساعات من مواجهة الكلاسيكو المرتقب أمام الغريم برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال نادي ريال مدريد في بيانه، إن” التصريحات العامة التي أدلى بها الحكام المعنيون لنهائي كأس ملك إسبانيا غير مقبولة”.

كلاسيكو ريال مدريد و برشلونة

وبين النادي الملكي الأبيض بأن هذه الاحتجاجات التي سلطت الضوء بشكل مفاجئ على مقاطع فيديو من إحدى وسائل الإعلام المحمية بحرية التعبير مثل قناة ريال مدريد، قد تم تنفيذها عمداً قبيل 24 ساعة ضد أحد المشاركين في النهائي تظهر مرة أخرى العداء الواضح والجلي لهؤلاء الحكام تجاه ريال مدريد.

كما وأضاف البيان، ” لقد تم استخدام تصريحات أكثر للدهشة بلهجة تهديدية. في إشارة إلى وحدة الحكام للإعلان عن تدابير أو أفعال مزعومة تقل كثيراً عن مبادئ العدالة والموضوعية والنزاهة التي ينبغي أن تسود قبل ساعات فقط من الحدث الكروي يجذب انتباه مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم”.

حكم مباراة ريال مدريد و برشلونة

وختم النادي، ” نظراً لخطورة ما حدث يأمل ريال مدريد أن يتصرف المسؤولون في الاتحاد الإسباني لكرة القدم وهيئة التحكيم وفقاً لذلك، مع اتخاذهم التدابير اللازمة للدفاع عن هيبة المؤسسات التي يمثلونها”.

وكان حكم مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، المقرر مساء يوم غدٍ السبت. الحكم الإسباني ريكاردو دي بورغوس، قد بكى في مؤتمر صحافي بعد التصريحات التي خرجت بها قناة نادي ريال مدريد الأسبوع الماضي تجاهه واتهامه بالانحياز للغريم برشلونة.

من جانبه، رد نادي ريال مدريد على تصريحات الحكم الإسباني دي بورغوس بإلغاء المؤتمر الصحافي لمديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي والحصة التدريبية الأخيرة للفريق الملكي قبيل مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة على أرض ملعب ” لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية.

كما وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن تهديد نادي ريال مدريد بالانسحاب من مباراة الكلاسيكو في نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد مطالبات النادي الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتغيير حكام مباراة المواجهة النهائية أمام برشلونة.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي لقاء الكلاسيكو النهائي للتتويج بكأس ملك إسبانيا أمام الغريم الأزلي برشلونة وسط العديد من الغيابات للعديد من نجوم الملكي عن المواجهة، كما وستكون التشكيلة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر. أويلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

وسط الفريق: داني سيبايوس، فالفيردي. جود بلينغهام، روديغو.

هجوم الملكي: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

كما ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 72 نقطة. أي بفارق 4 نقاط عن الغريم التقليدي برشلونة التي يعتلي الصدارة برصيد 76 نقطة قبل 5 جولات على نهاية الموسم الحالي.