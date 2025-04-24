“لا بأس في الترفيه”.. جينيفر تورط عبد الرحمن السديس

وطن – أثار مقطع فيديو يُظهر الشيخ عبد الرحمن السديس وهو يبرّر مظاهر الانحلال الفني والرقص والتعري في السعودية عاصفة من الجدل، خاصة مع استخدامه صوتًا يبدو حقيقيًا وصورة لا تقل خداعًا، بما يشبه اعترافًا دينيًا بـ”رؤية الترفيه” التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.

سرعان ما تبيّن أن الفيديو مفبرك باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما دفع رئاسة شؤون الحرمين إلى إصدار توضيح عاجل، مؤكدة أن المقطع ملفّق ولا يمتّ للسديس بصلة.

لكن المفارقة الكبرى أن فبركة الذكاء الاصطناعي لم تُصدم الناس بقدر ما لمس مضمونها واقعًا موجودًا بالفعل، وهو ما أكده عدد من النشطاء الذين علّقوا بأن “ما قيل في الفيديو لم يكن بعيدًا عن روح الخطاب الرسمي للسديس نفسه”، الذي غالبًا ما يُتهم بـ”تبييض” قرارات ولي العهد وتبريرها شرعيًا.

السديس الذي يتولى إدارة شؤون الحرمين، سبق أن أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته حول السمع والطاعة لولاة الأمر، حتى في أحلك قراراتهم القمعية، في حين لم يُسجّل له موقف واحد يعارض مشاهد الحفلات المختلطة والفعاليات التي تُقام في مكة والمدينة أو صمت المؤسسة الدينية إزاء ما يحدث في فلسطين.

النقاش حول الفيديو المفبرك تجاوز حدود التقنية، ليفتح ملف “الخطاب الديني الرسمي” في السعودية، الذي تحوّل وفق منتقدين إلى أداة تبرير لكل ما يصدر عن السلطة، حتى لو كان انفتاحًا مفرطًا يصل حدّ نزع القداسة عن الحرمين.

وفي وقت تُقصف فيه غزة وتُرتكب فيها المجازر، لا تُسمع أصوات خطباء البلاط في نصرة الضحايا، بل إن بعضهم يهاجم المقاومة ويُحرّم الجهاد، في تناقض صارخ مع ما كان يُدعى له في مساجد المملكة سابقًا.

صوت السديس المفبرك كشف ربما حقيقة أخطر من التسجيل نفسه، حقيقة أن المؤسسة الدينية الرسمية لم تعد تدافع عن الدين، بل عن الرواية الرسمية

وأن الذكاء الاصطناعي قد يفبرك الصورة، لكن من يفبرك الضمير؟