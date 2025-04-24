“سلّموا الرهائن يا أولاد الكلب”.. شتيمة عباس لا تصل للجنود الصهاينة

وطن – في الوقت الذي تستمر فيه آلة الحرب الإسرائيلية بقصف رفح وخان يونس وتدمير المنازل فوق رؤوس أهلها خرج محمود عباس في تصريح علني وصف فيه المقاومة الفلسطينية بعبارات نابية خلال اجتماع رسمي قائلًا يا أولاد الكلب سلّموا الرهائن وخلّصونا

لم يسبق أن استخدم هذا الوصف في حديثه عن جنود الاحتلال أو عن المستوطنين الذين اقتحموا جنين ودمروا نابلس ولم يسبق أن لعن جنرالًا إسرائيليًا أو ندد بعمليات القتل الجماعي التي استهدفت الأطفال والنساء لكنه اليوم يوجه سخطه إلى غزة لا إلى تل أبيب

الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع كشف حجم الهوة بين رأس السلطة وواقع شعبه الذي يرزح تحت الحصار حيث ظهر عباس وهو يرفع صوته ويطالب المقاومة بالتخلي عن الرهائن دون أن يأتي على ذكر الاحتلال أو الحرب أو الإبادة التي تشهدها غزة

الردود لم تتأخر إذ اعتبر نشطاء وسياسيون أن الخطاب يشكل سقوطًا أخلاقيًا وسياسيًا لما تبقى من شرعية السلطة وأن رئيسها بات يتحدث بلغة الاحتلال نفسه بينما تحترق غزة تحت نيران الصواريخ

الناشطون تداولوا التساؤل من هم أبناء الكلاب أولئك الذين يحملون أرواحهم لحماية المخيمات أم من يتعاون مع الاحتلال أمنيًا ويسهم في ملاحقة المقاومين في الضفة ويعتقلهم

غزة لا تنتظر الشتائم بل تنتظر من يساند صمودها والذين يحملون السلاح ليسوا تهمة بل خط الدفاع الأول عن الأرض والكرامة ومن يصمت عن القصف لا يملك حق إدانة المقاومة

هذه ليست زلة لسان بل انعكاس لرؤية سياسية تعتبر أن المقاومة عبء وأن الاحتلال يمكن أن يكون شريكا إذا توقفت البنادق

وفي زمن تتقدم فيه طائرات الإف ستة عشر على المشهد يقف رئيس السلطة ليحمّل أهل غزة مسؤولية الدم لا من أساله

القضية لا يشتمها أهلها والمقاومة لا تُلعن في ميدانها ومن شتم شعبه لا يُعتبر ممثلًا عنه مهما علا منصبه أو طال بقاؤه