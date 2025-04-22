“الرئيس المؤقت”.. الغارديان تحرج السيسي وتستفز الذباب الإلكتروني!

وطن – في مشهد إعلامي فاضح جديد، أحرجت صحيفة “الغارديان” البريطانية النظام المصري بعد أن وصفت الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ”الرئيس المؤقت” خلال خبر رسمي تناول تعزية زعماء العالم في وفاة بابا الفاتيكان فرانسيس.

الفقرة التي نشرتها الصحيفة ضمن تغطية لحظة بلحظة لردود الفعل العالمية، تضمنت تصريحًا للسيسي وصف فيه البابا الراحل بأنه “بنى جسور الحوار بين الشعوب”. لكن اللافت أن الصحيفة وصفته بـ”الرئيس المؤقت لمصر”، وهو ما اعتُبر خطأً مهنيًا من جهة، وصفعة سياسية من جهة أخرى.

الخبر لم يمرّ مرور الكرام، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية، فيما استنفر الإعلام المصري الرسمي والكتائب الإلكترونية الموالية للنظام، متهمين الصحيفة بـ”التحامل” و”تسييس الموت”.

أبرز من تصدّر الهجوم كان النائب والإعلامي مصطفى بكري، الذي خصّص منشورات كاملة للهجوم على الصحيفة، واعتبر ما حدث “إهانة مقصودة لمصر”، رغم أن الصحيفة عادت لاحقًا لتعديل الفقرة، موضحة أن الصفة كانت “خطأ غير مقصود” وتم تصحيحه إلى “الرئيس المصري”.

لكن الضرر كان قد وقع. فقد انتشر وصف “الرئيس المؤقت” كالنار في الهشيم، وأعاد للأذهان واقعة سابقة حين وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، السيسي عن طريق الخطأ بـ”الرئيس المكسيكي”، في واحدة من أكثر اللحظات إحراجًا للنظام المصري على المسرح الدولي.

معارضو النظام سخروا من ردّة الفعل الرسمية، مشيرين إلى أن مشكلة النظام ليست مع الوصف، بل مع الشعور المتجذّر بعدم الشرعية الذي تفضحه مثل هذه الهفوات.

ووسط موجة الغضب، اكتفى السيسي بصمت تام ولم يُعلّق رسميًا، فيما تم تضخيم “الخطأ التحريري” وتحويله إلى معركة سيادة، على الرغم من كونه مجرد سطر عابر تم تصحيحه بعد دقائق.