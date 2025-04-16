صواريخ ومسيرات في عمّان؟ الأردن يعتقل 16 شخصًا ويكشف عن أخطر مخطط منذ 2021

وطن – أعلنت السلطات الأردنية إحباط مخطط أمني وُصف بأنه الأخطر منذ عام 2021، بعد عملية رصد ومتابعة استخبارية دقيقة، أفضت إلى اعتقال 16 شخصًا متورطين في قضايا تتعلق بتصنيع صواريخ محلية، وإنتاج طائرات مسيرة، وتخزين متفجرات وأسلحة نارية.

وقالت الجهات الرسمية إن المتهمين قاموا بجلب أدوات من الخارج، واستخدموا أخرى محلية لتجهيز صواريخ بدائية، وكان بحوزتهم صاروخ مُجهّز للاستخدام. كما كشف التحقيق عن مشروع لتجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن، وإرسالهم إلى الخارج للتأهيل العسكري.

البيان الرسمي أشار بوضوح إلى ارتباط المخطط بجماعة الإخوان المسلمين، متهمًا إياها بالوقوف خلف هذا التحرك الممنهج، وهو ما أثار ضجة سياسية وشعبية كبيرة.

في المقابل، نفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أي علاقة لها بالمخطط المعلن، وأكدت أن ما نُشر هو “أعمال فردية لا علاقة للجماعة بها”، مضيفة أن دعمها للمقاومة لا يمر عبر هذه الوسائل، داعية إلى وقف “التحريض الإعلامي ومحاولات التشويه”.

السلطات الأردنية أحالت المتهمين إلى محكمة أمن الدولة، وسط مطالبات بكشف مزيد من التفاصيل، خصوصًا في ظل توقيت الإعلان الذي يأتي بالتزامن مع تصاعد التوتر الإقليمي بفعل استمرار الحرب على غزة.

منصات التواصل الاجتماعي شهدت انقسامًا واسعًا، حيث عبّر عدد كبير من المواطنين عن دعمهم المطلق للأجهزة الأمنية وحرصهم على استقرار البلاد، فيما رأى آخرون أن القضية “قد تكون ذات بعد سياسي”، وطالبوا بكشف الأدلة بشفافية.

هذا التطور يضع العلاقة بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان تحت مجهر جديد، خاصة بعد سنوات من التوترات والاتهامات المتبادلة. كما يفتح الباب أمام تساؤلات حول حجم التهديدات الداخلية التي تواجهها عمّان، وما إذا كانت هناك أطراف خارجية تدفع لتقويض أمنها من الداخل.