مصر تعرض “صفقة إسرائيلية”: نزع سلاح المقاومة مقابل وقف إطلاق النار

وطن – كشفت مصادر فلسطينية رفيعة، أن النظام المصري أبلغ حركة حماس بمقترح يتضمن وقف الحرب على غزة مقابل نزع سلاح المقاومة، وهي الصيغة التي وصفتها الحركة بأنها مرفوضة كليًا وتشكل “تكرارًا لمطالب الاحتلال” تحت غطاء الوساطة.

وبحسب تصريحات مسؤولين في حماس، فإن القاهرة نقلت للحركة مقترحًا إسرائيليًا مفاده الإفراج عن نصف الأسرى الأحياء خلال الأسبوع الأول، على أن يُستكمل ذلك لاحقًا بعد تنفيذ مطلب نزع السلاح. الأمر الذي رفضته الحركة بشكل قاطع، واعتبرته تجاوزًا للخطوط الحمراء.

وقال سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج، إن “نظام السيسي يدعم مقترح الاحتلال، ويضغط على المقاومة للتجاوب مع مطالب تمس جوهر وجودها”، مؤكدًا أن الحركة أبلغت مصر رفضها المطلق لأي نقاش حول نزع سلاح المقاومة، لا حاليًا ولا مستقبلاً.

وأضاف أبو زهري:”سلاحنا ليس مطروحًا على طاولة التفاوض، ولن يكون، لأنه الضمانة الوحيدة لبقاء شعبنا على أرضه بعد أن خذله الجميع”.

وتأتي هذه التطورات وسط تناقض واضح في الموقف المصري، الذي يُظهر في العلن رفضًا لمخططات تهجير الفلسطينيين، لكنه في الكواليس ينقل، وفق حماس، مطالب تمس جوهر القضية الفلسطينية وتتبنى رؤية الاحتلال لإنهاء الصراع.

المقترح الذي نُقل عبر الوفد الأمني المصري إلى حماس يُعد، بحسب متابعين، محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض في ظل تعثر المفاوضات، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

ويرى محللون أن الموقف المصري يعكس تحولًا لافتًا في طبيعة “الوساطة” التي لطالما لعبتها القاهرة، إذ انتقل من موقع الوسيط إلى دور الضاغط السياسي على فصائل المقاومة، في انسجام مع أجندات إسرائيلية وأمريكية واضحة.

من جانبها، شددت حماس على أن الحديث عن نزع السلاح أو تقويض قدرات المقاومة لا يمكن فصله عن محاولات فرض الاستسلام التدريجي على غزة، مضيفة أنها لن تقبل بأي صيغة تفاوضية تهدد حقها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

ويُنتظر أن تزداد حدة التوتر بين القاهرة وغزة خلال الأيام المقبلة، ما لم تُعدّل مصر من موقفها الذي وصفته الحركة بـ”المفاجئ والمخالف لروح التفاهمات السابقة”.