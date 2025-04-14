محمد رمضان ببدلة رقص وتشبه بالنساء.. الاستفزاز هذه المرة تخطى كل الحدود

باسل سيد14 أبريل، 2025

وطن – أثار الفنان المصري محمد رمضان موجة عارمة من الغضب والجدل، بعد ظهوره في مهرجانكوتشيلاالموسيقي بالولايات المتحدة وهو يرتدي ملابس شفافة تشبه بدلة رقص نسائية، وذلك أثناء رفعه لعلم مصر وتقديمه لأغنية وطنية على المسرح!

الظهور الذي جمع بين الرمزية الوطنية والإطلالة المستفزة، اعتبره كثيرونإساءة مزدوجةللوطن والقيم المجتمعية، ودفع البعض إلى وصفه بـاستعراض فج وغير مسؤول“.

مقالات متعلقة

بلاغ رسمي للنائب العام

تقدمت المحامية آية سعد ببلاغ عاجل إلى النائب العام المصري ضد محمد رمضان، اتهمته فيه بـالتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية، وإهانة علم الدولةخلال مشاركته في مهرجان عالمي شهير.

وأكدت المحامية أن رفع علم مصر أثناء ارتداء زي لا يليق بمكانة الدولة، وتقديم أغنية وطنية في هذا السياق، يعدخلطًا متعمدًا بين الابتذال والانتماء الوطني“.

سخط واسع على المنصات

اجتاحت مواقع التواصل موجة من الغضب والسخرية، حيث اعتبر الكثيرون أن محمد رمضانفقد السيطرة تمامًاعلى رسالته الفنية، ويتعمد الإساءة بحجج الاستعراض والنجومية“.

وجاءت تعليقات مثل: “ارفع العلم واحترمه مش تهينه“. “هل هذا تمثيل لمصر ولا إساءة ليها؟” “إزاي تغني وطني وتلبس كده؟

دفاع باهت ومحاولات تبرير

حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يصدر رد مباشر من محمد رمضان على البلاغ أو الانتقادات الواسعة، بينما اكتفى بنشر صور وفيديوهات من الحفل على حساباته مرفقة بتعليقات مثل: “شرف لي تمثيل بلدي في المحافل العالمية“.

  • اقرأ أيضا:
“مقدرتش أمنعها” .. محمد رمضان يثير جدلاً بصورة وهو يقبل فنانة كويتية! (شاهد)

البعض اعتبر أن رمضان يحاول توظيف الجدل كوسيلة للترويج، في حين يرى آخرون أن الاستفزاز هذه المرةتخطى كل الحدود“.

هل تتدخل النقابة؟

في ظل تصاعد الغضب، بدأ الحديث عن احتمالية تدخل نقابة المهن التمثيلية للتحقيق مع رمضان أو إصدار بيان يوضح موقفها من تصرفاته. خاصة وأن الحفل نُقل على نطاق واسع وتابعه جمهور مصري وعربي كبير.

الوسوم
باسل سيد14 أبريل، 2025

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى