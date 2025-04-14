محمد رمضان ببدلة رقص وتشبه بالنساء.. الاستفزاز هذه المرة تخطى كل الحدود

وطن – أثار الفنان المصري محمد رمضان موجة عارمة من الغضب والجدل، بعد ظهوره في مهرجان “كوتشيلا” الموسيقي بالولايات المتحدة وهو يرتدي ملابس شفافة تشبه بدلة رقص نسائية، وذلك أثناء رفعه لعلم مصر وتقديمه لأغنية وطنية على المسرح!

الظهور الذي جمع بين الرمزية الوطنية والإطلالة المستفزة، اعتبره كثيرون “إساءة مزدوجة” للوطن والقيم المجتمعية، ودفع البعض إلى وصفه بـ“استعراض فج وغير مسؤول“.

مقطع جديد لإطلالة محمد رمضان في كوتشيلا 😅. pic.twitter.com/fDAPzeVKiK — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 14, 2025

بلاغ رسمي للنائب العام

تقدمت المحامية آية سعد ببلاغ عاجل إلى النائب العام المصري ضد محمد رمضان، اتهمته فيه بـ“التعدي على القيم الأسرية والمجتمعية“، و“إهانة علم الدولة” خلال مشاركته في مهرجان عالمي شهير.

وأكدت المحامية أن رفع علم مصر أثناء ارتداء زي لا يليق بمكانة الدولة، وتقديم أغنية وطنية في هذا السياق، يعد “خلطًا متعمدًا بين الابتذال والانتماء الوطني“.

سخط واسع على المنصات

اجتاحت مواقع التواصل موجة من الغضب والسخرية، حيث اعتبر الكثيرون أن محمد رمضان “فقد السيطرة تمامًا” على رسالته الفنية، و“يتعمد الإساءة بحجج الاستعراض والنجومية“.

فخر #مصر وفنانها الأول #محمد_رمضان يرتدي “ستيان”؟!

هذا اللي صدّعتونا فيه وقلتوا “#نمبر_ون” ؟

من التمثيل للرقص ومن الرقص للمهانة وبكل فخر يقولون رمز الجيل

جيلٌ تُصنع قدوته في غرف المكياج لا في ميادين الرجولة pic.twitter.com/SkDD0oZyPk — فيصل الدوسري 🇸🇦 (@FM_502D) April 14, 2025

وجاءت تعليقات مثل: “ارفع العلم واحترمه مش تهينه“. “هل هذا تمثيل لمصر ولا إساءة ليها؟” “إزاي تغني وطني وتلبس كده؟“

دفاع باهت ومحاولات تبرير

حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يصدر رد مباشر من محمد رمضان على البلاغ أو الانتقادات الواسعة، بينما اكتفى بنشر صور وفيديوهات من الحفل على حساباته مرفقة بتعليقات مثل: “شرف لي تمثيل بلدي في المحافل العالمية“.

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البعض اعتبر أن رمضان يحاول توظيف الجدل كوسيلة للترويج، في حين يرى آخرون أن الاستفزاز هذه المرة “تخطى كل الحدود“.

هل تتدخل النقابة؟

في ظل تصاعد الغضب، بدأ الحديث عن احتمالية تدخل نقابة المهن التمثيلية للتحقيق مع رمضان أو إصدار بيان يوضح موقفها من تصرفاته. خاصة وأن الحفل نُقل على نطاق واسع وتابعه جمهور مصري وعربي كبير.