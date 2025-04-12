سلطة عباس تهاجم مصطفى البرغوثي بعد فضحه تواطؤ الإمارات

وطن – شنّت السلطة الفلسطينية، عبر أذرعها الرسمية، هجومًا واسعًا على الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، بعد تصريحاته التي كشف فيها تواطؤ النظام الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة.

وجاء الهجوم الرسمي بقيادة نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، والذي وصف تصريحات البرغوثي بأنها “مسيئة” لدولة الإمارات، مشددًا على أن “هذا الخطاب لا يعبّر عن موقف دولة فلسطين”. المفارقة أن أبو ردينة نفسه كان من أبرز المنتقدين لتطبيع الإمارات سابقًا، ما أثار تساؤلات حول التناقض الفاضح في موقف السلطة.

مصطفى البرغوثي، المعروف بمناصرته العلنية للمقاومة، خرج ليدافع عن نفسه مؤكدًا أن انتقاده موجّه للنظام الإماراتي وليس للشعب الإماراتي، قائلاً: “من المؤسف أن تُستخدم مؤسسات السلطة لمهاجمة الأصوات الوطنية”. كما أشار إلى أن الهدف من الهجمة هو إسكات صوت وطني يرفض المساومة على حقوق الشعب الفلسطيني.

تصريحات البرغوثي جاءت في سياق موقفه الواضح من الصمت العربي، وتحديدًا الإماراتي، تجاه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، حيث برز في الإعلام العربي والدولي كأحد أبرز الأصوات التي واجهت الرواية الإسرائيلية بقوة وثبات.

السلطة التي كان يُنتظر منها الدفاع عن رموز النضال الوطني، وجدت نفسها في موضع الاتهام بالتواطؤ عبر ملاحقة الشخصيات الفلسطينية المستقلة. هذا الهجوم قوبل بحملة تضامن واسعة من النشطاء والصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا البرغوثي أحد آخر الأصوات الحرة في المشهد الفلسطيني الرسمي.

في ظل هذا التدهور، يُطرح تساؤل كبير حول الأولويات الحقيقية للسلطة الفلسطينية: هل ستظلّ تلاحق المعارضين الوطنيين بينما يغرق الفلسطينيون في دمائهم؟ أم أن الأمر يتجاوز الخلاف السياسي ليصل إلى معركة على استقلال القرار الوطني؟

ردود الفعل الشعبية أثبتت أن البرغوثي ما يزال يحظى بثقة واسعة، كونه من القلائل الذين حافظوا على خط ثابت مناهض للاحتلال دون محاباة أو خضوع.