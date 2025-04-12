ترامب يحوّل الشرق الأوسط إلى ثكنة نارية: طائرات.. دبابات وتهديد مباشر لطهران!

وطن – في تطوّر دراماتيكيّ لم تشهد له المنطقة مثيلاً، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكبر عملية حشد عسكري في الشرق الأوسط منذ عقود، محوّلاً المنطقة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية المغلقة. مصادر عسكرية وإعلامية أكّدت نقل حاملات طائرات، بينها “هاري إس ترومان” و”كارل فينسون”، وقاذفات B-2 الاستراتيجية، بالإضافة إلى كتيبة كاملة من منظومة “باتريوت”، إلى مواقع متقدمة بالقرب من إيران.

أكثر من 73 رحلة لطائرات C-17 العملاقة حطّت في مطارات عسكرية، محمّلة بدبابات وآليات ثقيلة، تمهيدًا لأي تصعيد مرتقب. التحركات تأتي في توقيت بالغ الحساسية، تزامنًا مع انطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران حول الملف النووي الإيراني، والذي يصرّ ترامب على “وأده نهائيًا”، ملوّحًا بأن البديل سيكون “المواجهة بالحديد والنار”.

قيادة القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) نشرت لقطات توثّق الإقلاع المتواصل للطائرات من حاملات الطائرات، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية تمركز قاذفات B-2 في جزيرة دييغو غارسيا، في خطوة توصف بأنها رسالة مباشرة لإيران.

مسؤولون عسكريون أميركيون أوضحوا أن هذا الحشد يأتي لحماية القواعد الأميركية والشركاء في المنطقة، خاصة في ظلّ تزايد التهديدات من المليشيات الموالية لطهران في العراق واليمن، والتي كبّدت التحالف خسائر فادحة خلال الأشهر الماضية.

التحركات العسكرية هذه تعكس تصاعد التوتّر الإقليمي، وتعزّز النفوذ الأميركي التفاوضي في المحادثات النووية. لكنّها في الوقت ذاته تثير مخاوف من انزلاق الأمور إلى صدام مفتوح يغيّر ملامح الشرق الأوسط إلى الأبد.