انفجار حمامات ماعين في الأردن.. ما وراء الكواليس ومسيرات الحوثي!

وطن – نشب حريق ضخم في منطقة “ماعين” الأردنية، مساء الجمعة، إثر سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر فوق منطقة حرجية في محافظة مأدبا، مما أدى إلى اشتعال النيران في المكان.

الحريق اندلع في منطقة بعيدة عن المنتجع والمناطق المخصصة للزوار، حيث أكد مدير المنتجع، نضال أبو علي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الحريق لم يؤثر على أماكن التنزه أو الشلالات.

تفاصيل انفجار حمامات ماعين

مصدر عسكري أردني أكد في تصريحات صحفية، أن الطائرة المسيرة دخلت المجال الجوي الأردني من جهة الشرق وسقطت في منطقة ماعين، محدثة حريقًا في المنطقة الحرجية نتيجة سقوط الشظايا. وقد تفاعلت الفرق العسكرية والدفاع المدني بسرعة، حيث تمكنت من إخماد الحريق فورًا دون وقوع أي إصابات أو أضرار بشرية.

بالترامن مع الاكشن! انفجارات في منطقة ماعين جنوب #الأردن

والقناة 12 الإسرائيلية تعلن اعتراض مسيرة أطلقت من #اليمن في منطقة البحر الميت قبل دخولها الأجواء واربد وقفة امام مسجد الهاشمي والامن مستنفر

🔴مصادر أردنية: الأمن الأردني يقمع تظاهرة متجهة للأغوار نصرة لـ #غزة ويعتقل… pic.twitter.com/LGhrfyyXIP — علياء أبوتايه الحويطي (@Aliaa_Alhwiti) April 11, 2025

التحقيقات مستمرة

تم بدء التحقيقات من قبل القوات المسلحة الأردنية للوقوف على سبب سقوط الطائرة والمسؤولين عنها. وقد تزامن الحادث مع إعلان من جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض طائرة مسيرة أخرى كانت قادمة من الشرق نحو الأراضي المحتلة، مما يثير تساؤلات حول العلاقة المحتملة بين الحادثين.

وفيما لم يكشف الجيش الأردني عن مصدر الطائرة المسيرة، أفادت القناة “12” العبرية بأنها انطلقت من اليمن، وتم اعتراضها فوق البحر الميت قبل أن تقترب من حدود الأراضي المحتلة.

💠 بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي 🇯🇴 : – طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي الأردني وسقطت فوق منطقة ماعين في محافظة مأدبا.

– سقوط الشظايا أدى إلى نشوب حريق في المنطقة الحرجية التي سقطت فيها الطائرة ولم يُحدِث أيّ ضررِ بالأرواح.

-… pic.twitter.com/6wUE1LGi3s — نشاب 🇯🇴 | بعد الحذف (@alzafir_999) April 11, 2025

هل هناك صلة بالحوثيين؟

منذ نوفمبر 2023، بدأ الحوثيون في استهداف الاحتلال والسفن الداعمة له في البحر الأحمر باستخدام الطائرات المسيرة.

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وتزامنًا مع تصعيد الأوضاع في غزة، عاودت الجماعة اليمنية تنفيذ هجمات مماثلة في مارس 2025، مما يفتح المجال للربط بين هذه الهجمات وسقوط الطائرة في الأردن.

وتشير بعض التقارير إلى أن الطائرة قد تكون قد أُرسلت من قبل الحوثيين في إطار عملياتهم ضد إسرائيل.

دعوات للتوخي الحذر

في أعقاب الحادث، طالبت القوات المسلحة الأردنية المواطنين بعدم الاقتراب من موقع الحريق والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

كما شدد الجيش الأردني في بيانه، على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.