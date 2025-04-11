داليا زيادة.. مصرية بصوت إسرائيلي تهاجم المقاومة وتروّج للاحتلال!

وطن – في تصريحات أثارت غضبًا عارمًا داخل مصر وخارجها، ظهرت الناشطة المصرية داليا زيادة في مقابلة مع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، مهاجمة المقاومة الفلسطينية ومعتبرة أن الاحتلال الإسرائيلي “يحارب الإرهاب نيابة عن الشرق الأوسط بأكمله”.

زيادة وصفت هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته المقاومة بـ”المذبحة البشعة”، وقالت إن ما قامت به حركة حماس لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، معتبرة أن رد فعل إسرائيل مبرر، ومشابه لما قد تقوم به “أي دولة ديمقراطية تتعرض لهجوم مماثل”، حسب تعبيرها.

ورغم استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة وسقوط آلاف الضحايا من المدنيين، اختارت داليا تجاهل تلك الجرائم، وهاجمت الإعلام العربي بدعوى “التحيز للرواية الفلسطينية”، زاعمة أن ذلك “يعيق جهود السلام”.

تصريحاتها التي وصفت بالمتعاطفة مع الاحتلال جاءت في وقت حرج، حيث يتصاعد الغضب الشعبي في الوطن العربي من جرائم الحرب المتواصلة في غزة. وزادت الانتقادات حدةً بعد تداول منشورات من حسابها على منصة “إكس” تصف العرب في إسرائيل بأنهم “يعيشون في حرية وديمقراطية حقيقية”، وتروّج لفكرة تطبيع شامل يدمج إسرائيل في نسيج المنطقة.

موجة الغضب على مواقع التواصل لم تتأخر، حيث وصفها كثيرون بأنها “صوت إسرائيل من القاهرة”، فيما دعا آخرون إلى محاسبتها وسحب الجنسية المصرية منها بسبب ما اعتبروه “تخابرًا معنويًا” مع العدو الصهيوني، ونشر معلومات تخدم روايته وتضر بالأمن القومي المصري والعربي.

زيادة كانت قد نشرت أيضًا رسمًا يظهر سيدات من السعودية وتركيا وإيران وإسرائيل يتبادلن الحديث والضحك، وعلقت عليه بالقول: “هكذا أتخيل الشرق الأوسط… لا حروب ولا أحكام مسبقة!”، في إشارة إلى دعمها للتطبيع الكامل مع إسرائيل.