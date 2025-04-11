بث مباشر يهز مصر.. ناشط حاول إنهاء حياته بعد سنوات من التعذيب في سجون السيسي

وطن – في واقعة صادمة تعكس حجم المعاناة النفسية التي يعيشها معتقلو الرأي في مصر، أقدم الناشط المصري سامح سعودي على محاولة انتحار مباشرة على الهواء، بعد أن بث مشهدًا مؤلمًا وهو يقطع شرايين يده، احتجاجًا على سنوات من الظلم والتعذيب التي تعرض لها في سجون النظام المصري.

سامح، الذي أُفرج عنه عام 2022، قضى أكثر من ثلاث سنوات داخل المعتقلات، موزعة على ستة سجون مختلفة، من بينها فترات طويلة قضاها في زنزانة انفرادية تجاوزت 300 يوم. كتب في منشور سابق أن أيام السجن كانت شديدة القسوة، وقال: “غضب وعصبية وتهور في بعض الأحيان… وكلها كانت على أسباب تافهة أو أسباب فكرية وعقائدية”.

كما كشف في أكثر من منشور على فيسبوك أن حالته النفسية والصحية تدهورت بشدة خلال فترة اعتقاله، وعبّر عن شعوره بالهزيمة النفسية الكاملة بعد خروجه، مشيرًا إلى أن الإفراج عنه لم يكن سوى نتيجة اقتناع النظام بأنه لم يعد قادرًا على المقاومة.

سامح سعودي لم يكن مجرد ضحية خلف القضبان، بل امتدت المعاناة لتطال أسرته أيضًا، إذ أُبلغ أن أطفاله تم احتجازهم مؤقتًا للضغط عليه لتسليم نفسه. هذه الممارسات، كما يصفها، حطمته بالكامل، وجعلته يصل إلى مرحلة الإقدام على إنهاء حياته.

الفيديو الذي نشره سامح على صفحته الرسمية قبل محاولة الانتحار، حاز على انتشار واسع، وأثار غضبًا كبيرًا في أوساط النشطاء والمواطنين. اعتبر كثيرون أن هذه الحادثة هي مرآة تعكس واقعًا مأساويًا يعيشه آلاف المعارضين في مصر، في ظل قمع الحريات وسحق الكرامة الإنسانية داخل السجون.

حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم تُعرف الحالة الصحية لسامح بعد نقله إلى المستشفى، وسط مطالبات واسعة بتوفير الدعم النفسي والطبي له، وفتح تحقيق عاجل في ظروف محنته. الحادثة أعادت إلى الواجهة ملف المعتقلين السياسيين في مصر، وطرحت أسئلة مؤلمة حول مصير أولئك الذين خرجوا من السجون بأجساد حية وأرواح منهكة.