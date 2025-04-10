نتنياهو يبدأ محو رفح بالكامل.. غزة تُحاصر داخل “جيب الموت” الإسرائيلي!

وطن – في خطوة تصعيدية خطيرة، شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ خطة موسعة لهدم مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتحويلها إلى “منطقة عازلة” مغلقة بالكامل، وذلك ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى محو المدينة نهائيًا من خريطة القطاع. وتُعد هذه الخطة أحدث مظهر من مظاهر حرب الإبادة التي تستهدف سكان القطاع منذ استئناف العدوان في 18 مارس الماضي.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن قيادة جيش الاحتلال وضعت خطة لتحويل منطقة رفح، التي كانت تأوي نحو 200 ألف فلسطيني قبل الحرب، إلى منطقة مغلقة أمنياً يُمنع فيها أي وجود مدني. وأكدت الصحيفة أن المنطقة الواقعة بين “محور فيلادلفيا” و”محور موراغ” تمثل حوالي خمس مساحة قطاع غزة، وهي الآن شبه خالية من سكانها بسبب حجم الدمار الكبير.

الهدف المعلن من هذا المخطط هو منع تواصل قطاع غزة مع الحدود المصرية بذريعة وقف تهريب الأسلحة إلى المقاومة. إلا أن مراقبين يرون أن الخطوة تأتي في إطار مشروع صهيوني طويل الأمد لتحويل غزة إلى جيب سكاني مغلق ومحاصر بالكامل دون أي منفذ بري، معزول عن العالم، وتحت سيطرة إسرائيلية مباشرة.

وتشمل الخطة توسيع “محور موراغ” إلى عرض قد يتجاوز كيلومترًا في بعض المناطق، بالإضافة إلى بناء نقاط سيطرة ومراقبة دائمة، مع أوامر بإطلاق النار على أي شخص يقترب من حدود المنطقة العازلة. وتشير تقارير عسكرية إلى أن نتنياهو حصل على الضوء الأخضر من واشنطن للمضي قدماً في هذا المخطط، في ظل صمت دولي وعربي مطبق.

المخاوف تتزايد من أن تكون رفح بداية مشروع أوسع لمحو أي شكل من أشكال الحياة المدنية في غزة، وتحويل القطاع بأكمله إلى “سجن مكشوف” يفتقر لأدنى مقومات الحياة.