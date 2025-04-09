BBC تغسل دماء المسعفين في غزة.. تغطية تبرّر الجريمة وتخدم الاحتلال

وطن – في واقعة جديدة تعكس الانحياز الصارخ للإعلام الغربي، أثارت تغطية شبكة BBC لمجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق طواقم الإسعاف في غزة، موجة غضب واسعة. فقد قتلت قوات الاحتلال عددًا من المسعفين الفلسطينيين بدمٍ بارد، بينما اختارت BBC تبنّي رواية القاتل، متجاهلة المعايير الإنسانية وأخلاقيات العمل الصحفي.

التقرير الذي بثّته الشبكة البريطانية تجنّب توصيف الجريمة بأنها “إعدام ميداني” أو “جريمة حرب”، رغم وضوح الملابسات ووجود فيديو وثّق اللحظات الأخيرة لأحد المسعفين، حيث ظهرت مركبات الإسعاف وهي تسير بأضواء كاشفة، ما يفنّد ادعاء الاحتلال بأن القافلة كانت “تتحرك بشكل مريب في الظلام”.

جيش الاحتلال حاول التهرب من مسؤوليته، مدعيًا لاحقًا أنه لم يكن يعلم أن القتلى من طواقم الإسعاف، رغم أن ملابسهم وشعاراتهم كانت ظاهرة، ثم عاد وأقر بأن الضحايا لم يكونوا مسلحين. ومع ذلك، لم تدن BBC الجريمة، بل سوّقتها من زاوية أمنية، معتبرة أن المسعفين “ربما” كانوا على صلة بحماس، دون أي دليل.

الأدهى أن التقرير ركّز على سؤال ساذج وغير إنساني: “هل كانت هناك أضواء في المركبات؟”، بدلاً من التساؤل عن دوافع استهداف سيارات إسعاف تعمل في مناطق قصف. هذه المعالجة الباردة فضحت ازدواجية المعايير في التغطية الغربية، إذ تُمنح إسرائيل دومًا مبررات، بينما تُنتزع الإنسانية من الضحايا الفلسطينيين.

الردود على تغطية BBC جاءت غاضبة من نشطاء وصحفيين ومؤسسات حقوقية، حيث اتهموا الشبكة بـ”التطبيع الإعلامي مع القتلة”، و”تلميع وجه الاحتلال في واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق المدنيين والطواقم الطبية”.

في الوقت الذي تُرتكب فيه الجرائم على مرأى ومسمع العالم، يبدو أن جزءًا من المعركة هو إعلامي أيضًا، إذ تسعى منصات كـ BBC إلى تبييض الجرائم بدلاً من فضحها. فهل أصبحت الصحافة الغربية طرفًا في الحرب على غزة، بدلًا من كونها ضميرًا حيًا ينقل الحقيقة؟