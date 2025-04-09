ماهر الشرع.. شقيق الرئيس السوري الذي تربّى في روسيا وأصبح أمينًا عامًا للرئاسة

وطن – في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، عيّن الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع شقيقه الأصغر ماهر الشرع بمنصب أمين عام رئاسة الجمهورية، في وقت تتوجه فيه الأنظار إلى التغيرات الجذرية داخل الدوائر العليا في دمشق بعد إطاحة نظام بشار الأسد.

وبينما تساءل كثيرون عن خلفية ماهر الشرع، كشفت مصادر خاصة ومعلومات موثقة أن الرجل الذي أصبح الآن في موقع حيوي وحساس داخل الدولة السورية قضى معظم سنوات حياته في روسيا.

ولد ماهر الشرع عام 1973 في سوريا، لكنه سافر إلى مدينة فورونيج الروسية، حيث درس الطب في أكاديمية فورونيج الحكومية الطبية التي تحمل اسم “نيكولاي بوردينكو”. تخرج عام 2000 بتخصص في “الطب العام”، ثم واصل دراسته ليحصل على تخصص في التوليد وأمراض النساء عام 2004، قبل أن يُمنح درجة الدكتوراه في العلوم الطبية.

عمل ماهر لفترة محدودة بين عامي 2004 و2013 في بعض مستشفيات سوريا، إلا أنه سرعان ما عاد إلى روسيا، حيث عمل في عدد من العيادات النسائية في فورونيج، وشغل موقعًا مهنيًا مستقرًا هناك حتى مغادرته المفاجئة في يوليو 2022.

اللافت أن الشرع متزوج من سيدة روسية تُدعى تاتيانا زكيروفا، وتحمل الجنسية السورية أيضًا. كانت تعمل في قطاع الأعمال الروسي إلى غاية عام 2020، ولديهما ثلاثة أبناء يحملون الجنسية المزدوجة.

بحسب الوثائق المتاحة، غادر ماهر الشرع روسيا إلى إزمير التركية عام 2022، دون أن يعود إليها منذ ذلك الحين. وفي نفس الفترة، شغل منصب مستشار صحي في شمال سوريا، قبل أن يُعين لاحقًا في ديوان الرئاسة السورية بعد تولي شقيقه السلطة.

مراقبون يرون أن علاقة ماهر الشرع القوية بروسيا، وتاريخه المهني هناك، ربما تسهم في تعزيز العلاقات السورية الروسية في المرحلة المقبلة، كما تعكس تركيبة النظام الجديد الذي يبدو أكثر انفتاحًا على تحالفات دولية متعددة.