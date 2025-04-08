حقيقة الشائعات حول إصابة محمد بن زايد باللوكيميا.. ومن يقف وراءها

وطن – انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، شائعات تزعم أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد أصيب بمرض سرطان الدم (اللوكيميا)، والزعم بأن حالته الصحية في وضع حرج.

ومع تصاعد هذه الأنباء، بدأ العديد من المتابعين في التفاعل مع هذه المزاعم بشكل واسع، والبحث عن صحتها.

لكن بعد التحقق من المصادر الرسمية والمعلومات الموثوقة من قبل وحدة الرصد الإخباري لدى (وطن)، تبين أن لا يوجد أي تقرير أو إعلان رسمي بهذا وأنها مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة.

ولا توجد أي دلائل تشير إلى إصابة الشيخ محمد بن زايد بأي مرض، كما أن حالته الصحية في الوقت الراهن مستقرة. إضافة إلى ذلك، استمر الرئيس الإماراتي في أداء مهامه ونشاطاته الرسمية المعتادة دون أي تغييرات أو تأجيلات ملحوظة.

محمد بن زايد يغرد في يوم الصحة العالمي

ونشر تغريدة منذ ساعات على حسابه الرسمي بمنصة إكس، تزامنا مع “يوم الصحة العالمي“، حيث أكد أن الإمارات ماضية في تعزيز نهجها الذي يضع الصحة في قمة الأولويات التنموية ويعزز ثقافة الحياة الصحية والوعي بخطورة الأمراض وتداعياتها السلبية على الفرد والمجتمع والوطن.

الاستثمار في الصحة استثمار من أجل المستقبل الأفضل للمجتمعات، وفي “يوم الصحة العالمي” نؤكد أن الإمارات ماضية في تعزيز نهجها الذي يضع الصحة في قمة الأولويات التنموية ويعزز ثقافة الحياة الصحية والوعي بخطورة الأمراض وتداعياتها السلبية على الفرد والمجتمع والوطن. يواجه العالم الكثير من… — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 7, 2025

الشائعة خرجت من السعودية

واللافت أن هذه الشائعات تم ترويجها بشكل ممنهج عبر عدة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حسابات موثقة لكنها تحمل أسماء وهمية.

ومعظم هذه الحسابات تتسم بأنها معرفات سعودية ويظهر ذلك من منشوراتها، وهو ما يثير التساؤلات حول الجهة أو الجهات التي تقف وراء نشر هذه الشائعات، وسبب خروجها الان تحديدا.

استنكر العديد من النشطاء الإماراتيين هذه الأخبار الكاذبة، داعين إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المعلومات غير المؤكدة التي تنتشر عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي دون مصدر رسمي.

وأكدوا على ضرورة التصدي لتأثير هذه الشائعات على الرأي العام، محذرين من تأثيرها في تأجيج الأخبار المغلوطة التي تفتقر إلى الأدلة الموثوقة.

اللوكيميا

واللوكيميا، أو سرطان الدم، هو نوع من السرطان يؤثر على خلايا الدم البيضاء. يحدث عندما تتكاثر خلايا الدم البيضاء بشكل غير طبيعي في النخاع العظمي، مما يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة ويزيد من قابلية الإصابة بالعدوى.

تتنوع أعراضه بين التعب، وفقدان الوزن، وآلام العظام، والحمى، ويعتمد العلاج على نوع اللوكيميا، ويشمل العلاجات الكيميائية، والعلاج الإشعاعي، وزرع الخلايا الجذعية في الحالات المتقدمة.