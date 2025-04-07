جنرال إسرائيلي يفجّرها: الحرب فاشلة وحماس أوفت بوعودها!

وطن – أحدثت تصريحات الجنرال الإسرائيلي المتقاعد نعوم تيبون ضجة واسعة داخل كيان الاحتلال بعد أن وجّه انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بتوظيف الحرب على غزة لأغراض سياسية، وتغليب مصالحه الشخصية على حساب حياة الجنود والأسرى الإسرائيليين.

تيبون، وهو شقيق أحد الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، أكد أن العدوان على غزة فشل في تحقيق أهدافه رغم وحشيته. وفي اعتراف نادر، قال إن الضغوط العسكرية لم تُحرر الأسرى بل قتلت بعضهم، مشيرًا إلى أن 41 رهينة قُتلوا أثناء الغارات الإسرائيلية أو على يد المقاومة نتيجة فوضى المعارك. وأضاف: “في النهاية، كانت صفقة التبادل هي التي أعادت بعضهم إلى ديارهم، لا القصف ولا التصعيد.”

الجنرال تيبون لم يكتفِ بذلك، بل أثنى على التزام حركة حماس بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنها أوفت بتعهداتها وسلمت الأسرى وفق الجدول المتفق عليه، بينما نتنياهو أوقف المرحلة الثانية لأسباب “ائتلافية وانتخابية.”

تصريحات تيبون تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث يُقدر الاحتلال وجود 59 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، في مقابل أكثر من 9500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، يتعرضون لأسوأ صنوف التعذيب والإهمال الطبي.

الجنرال، المعروف بمواقفه الجريئة، بات الصوت الأعلى داخل المؤسسة العسكرية الذي يكشف فشل حكومة نتنياهو في التعامل مع ملف الأسرى، متهمًا القيادة الإسرائيلية بتغليب المصلحة السياسية على الأمن القومي.

هذه التصريحات تعكس هشاشة الرواية الرسمية الإسرائيلية وتزيد الضغط على نتنياهو، الذي يواجه انتقادات داخلية غير مسبوقة في ظل استنزاف الحرب المستمر.