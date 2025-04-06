هجمة إسرائيلية على وزير العدل السوري بعد إشادته بطوفان الأقصى والمقاومة

وطن – في تصعيد إعلامي غير مسبوق، شنّت وسائل إعلام إسرائيلية هجومًا حادًا على وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية، مظهر الويس، وذلك على خلفية مشاركته في مؤتمر دعم للمقاومة الفلسطينية ومعركة “طوفان الأقصى”. الفيديو الذي أعاد تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر الويس وهو يصف مقاتلي غزة بـ”مجاهدي العدالة والجهاد”، مشددًا على مشروعية مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل، بما في ذلك الجهاد المسلح.

تصريحات الوزير جاءت في سياق مؤتمر بعنوان “من إدلب إلى غزة.. الجرح واحد”، ما اعتبرته إسرائيل رسالة سياسية خطيرة تعبّر عن تحول في المزاج الرسمي السوري الجديد بعد حقبة بشار الأسد.

الهجوم لم يقتصر على وزير العدل السوري وحده، بل امتدّ ليطال أعضاء آخرين في الحكومة، بينهم الشيخ عبد الرحيم عطون، عضو مجلس الإفتاء الجديد الذي شكله الرئيس أحمد الشرع، والذي أعلن بدوره دعمه للمقاومة ورفضه للتطبيع.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الخطر لا يكمن فقط في الخطاب، بل في ما وصفته بـ”تمدد محتمل للعلاقات بين الإسلاميين في سوريا وفصائل المقاومة مثل حماس”، وهو ما يعيد خلط الأوراق في المشهد الأمني بالمنطقة، ويجعل الجبهة الشمالية لإسرائيل أكثر توتّرًا.

الوزير السوري تحول بفعل هذه الحملة إلى رمز للموقف الشعبي العربي الداعم للمقاومة، حيث احتفى به النشطاء على المنصات، معتبرين أنّ موقفه يعكس تحوّلًا جديدًا في مواقف النخبة السورية بعد عقود من الغياب الرسمي عن الملف الفلسطيني.

الحملة الإسرائيلية هذه تكشف عن حالة الذعر التي يعيشها الاحتلال، ليس فقط من صواريخ غزة، بل من أي صوت عربي يناصر القضية. وهي تؤكد أن دعم المقاومة لم يعد محصورًا في جبهات السلاح، بل بات معركة وعي وإعلام، يخوضها حتى وزراء في الحكومات.