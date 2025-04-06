خطة إماراتية سرية لتحقيق الحلم الإسرائيلي: القضاء على مقاومة غزة وتهجير سكانها

وطن – في تطور مثير يكشف جانبًا خطيرًا من التدخلات الإقليمية، كشفت مصادر مطلعة عن خطة إماراتية منظمة تهدف إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتحقيق “حلم إسرائيل” في تصفية قوى المقاومة وتهجير سكان القطاع المحاصر.

وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تنفيذ هذا المخطط من خلال تحرك دبلوماسي واسع ومنسّق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن مساعٍ معلنة لتوفير غطاء دولي لعمليات إسرائيلية في غزة، بحجة “نزع سلاح الفصائل المسلحة”. ويقود هذا المسار الدبلوماسي الإماراتي “رمضان أبو جزر”، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، والذي وُجهت له اتهامات بأنه أداة إماراتية لتبييض صورة الاحتلال والترويج لرواياته داخل مؤسسات الأمم المتحدة.

وأظهرت الوثائق المسربة أن أبو جزر خاطب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة مباشرة وصف فيها جرائم الاحتلال في غزة بأنها “عمليات عسكرية”، بينما شن هجومًا عنيفًا على فصائل المقاومة، وادعى وجود “غضب شعبي في غزة” ضدها، مطالبًا بـ”تحرك دولي فوري لنزع سلاحها وطرد قادتها”، وهو خطاب ينسجم تمامًا مع الرواية الإسرائيلية الرسمية.

يأتي هذا في وقت تعمل فيه أبوظبي على بلورة خطة إقليمية لتحييد غزة نهائيًا، تتضمن الضغط على مصر لقبول مشروع تهجير فلسطيني واسع من القطاع، مقابل دعم اقتصادي وسياسي. وتُظهر التحركات الإماراتية رغبة واضحة في إفراغ غزة من قوى المقاومة وتحويلها إلى منطقة منزعة السلاح، في تناغم غير مسبوق مع السياسات الإسرائيلية.

التحركات الإماراتية أثارت استنكارًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، واعتبرها محللون “خيانة مباشرة للقضية الفلسطينية”، وتحولًا خطيرًا في سلوك أبوظبي تجاه قوى التحرر والممانعة في المنطقة.