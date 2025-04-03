غارات إسرائيلية عنيفة تضرب سوريا.. والاحتلال يهدد تركيا بالمواجهة!

وطن – شهدت سوريا تصعيدًا خطيرًا بعد تعرضها لأكثر من 10 غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع استراتيجية في دمشق، حماة، وريف حمص. القصف طال مطار حماة العسكري ومطار T4 الشهير في ريف حمص، بالإضافة إلى مواقع حيوية أخرى، مما أسفر عن أضرار مادية وسقوط إصابات، وفقًا لمصادر إعلامية محلية.

الهجوم الإسرائيلي يأتي في ظل توتر متصاعد مع تركيا، حيث كشفت تقارير عبرية أن القصف يهدف إلى تحذير أنقرة من مغبة إنشاء قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية، خصوصًا في مطار T4، الذي يعتبره الاحتلال نقطة حساسة في معادلة النفوذ الإقليمي.

الإعلام العبري أشار إلى أن إسرائيل تشعر بقلق بالغ من احتمال نشر تركيا طائرات مسيّرة ومنظومات دفاع جوي داخل سوريا، ما قد يُقيد حركة سلاح الجو الإسرائيلي ويحد من قدرته على تنفيذ عمليات بحرية وجوية ضد أهداف إيرانية أو تابعة لحزب الله داخل سوريا.

في السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “أي محاولة من تركيا لنشر منظومة دفاع جوي في دمشق أو مطار T4 ستُقابل برد قاسٍ”، محذرين من أن الصدام العسكري مع أنقرة بات “حتميًا” إذا استمرت التدخلات التركية بهذا الشكل العلني والمباشر.

هذا التصعيد يتزامن مع ما وصفته تقارير إسرائيلية بـ”الاستفزاز” من إدارة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، بعد قيامه بالإفراج عن عدد من قيادات حماس والجهاد الإسلامي، ممن كانوا معتقلين في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

في مدينة “نوى” بمحافظة درعا، اندلع استنفار شعبي عقب الغارات، حيث شهدت البلدة دعوات لحمل السلاح والرد على العدوان، في مشهد يعكس حالة الغليان الشعبي.

الغريب في الأمر أن دمشق وأنقرة لم تصدرا أي بيان رسمي حتى لحظة كتابة التقرير، ما يزيد من غموض المشهد، وسط تساؤلات عن مدى استعداد تركيا للمواجهة المباشرة مع إسرائيل في الساحة السورية.