ترامب يدعو خامنئي للتفاوض: فرصة تاريخية للسلام بين واشنطن وطهران؟

وطن – في تحول مفاجئ على الساحة السياسية الدولية، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة رسمية إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، يدعوه فيها إلى “فتح صفحة جديدة” في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة وُصفت بأنها قد تمهد لسلام تاريخي طال انتظاره.

الرسالة التي كشف تفاصيلها مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، محمد صالح صدقيان، جاءت بعد سنوات من التوتر الحاد، حيث عبّر ترامب عن استعداده لإعادة صياغة العلاقة مع طهران، مشيرًا إلى أن “الوقت قد حان لتجاوز العداء الطويل وبدء تعاون مبني على الاحترام المتبادل”.

وجاء في نص الرسالة تأكيد ترامب أن بلاده مستعدة للتفاوض، شرط توقف طهران عن التصعيد الإقليمي والدولي. وأشار ترامب إلى إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وتحسين علاقاتها الدولية في حال قبولها بالدخول في مفاوضات جادة.

لكن الرسالة لم تخلُ من التحذير، حيث شدد ترامب على أن رفض إيران للمبادرة سيُعتبر تفويتًا لفرصة تاريخية. وقال: “إذا استمر النظام الإيراني في تجاهل نداءات العالم، فسيسجل التاريخ أنه أضاع فرصة عظيمة لتحقيق السلام”.

وقد تباينت ردود الأفعال الدولية حول الرسالة. ففي حين يرى البعض أنها مناورة انتخابية من ترامب في إطار حملته الرئاسية المقبلة، يرى آخرون أنها قد تشكل بوابة لانفراجة دبلوماسية بين البلدين، خصوصًا في ظل الأزمات المتفاقمة في الشرق الأوسط، من الحرب في غزة إلى الملف النووي الإيراني.

المرشد الإيراني لم يصدر بعد ردًا رسميًا علنيًا على الرسالة، لكن بعض المقربين منه لمحوا إلى أن “الرد كان أكثر دقة وعمقًا مما يتوقع ترامب”، ما يفتح الباب لتكهنات كثيرة حول ما إذا كانت طهران تنوي فعلاً الدخول في حوار مع واشنطن.

في المقابل، اعتبر مراقبون أن هذه المبادرة من ترامب تمثل أحد أبرز التحولات في خطاب الرجل الذي طالما تبنى سياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران، خصوصًا خلال فترة ولايته بين 2016 و2020، والتي شهدت انسحابه من الاتفاق النووي وتصاعد التوتر العسكري مع طهران.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستستجيب إيران للمبادرة؟ وهل يكون العام 2025 بداية مرحلة جديدة بين واشنطن وطهران بعد عقود من العداء؟