سيدة الحرم.. من المخطئ؟!

وطن – شهدت ساحات الحرم المكي واقعة أثارت صدمة وجدلاً واسعًا، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة اشتباك بين معتمرة ورجل أمن حاول منعها من الوصول إلى منطقة غير مخصصة للمرور. المشهد الذي وقع في أحد أكثر الأماكن قداسة وروحانية، سرعان ما تحوّل إلى مادة جدلية في الفضاء الرقمي.

الحادث بدأ حين أصرت سيدة على التقدّم نحو منطقة ممنوعة في الحرم، متجاهلة تعليمات رجل الأمن. وبعد مشادة قصيرة، بادرت المعتمرة بصفع رجل الأمن بشكل مفاجئ، ليقوم الأخير بردّ الصفعة بصفعتين، مما أدى إلى تفاعل فوري من الحاضرين، وعدسات الهواتف التي وثّقت الحدث بالكامل.

الواقعة التي انتشرت عبر منصات التواصل، كشفت عن انقسام واسع بين من يرى أن تصرّف رجل الأمن كان مبررًا في ظل الإهانة العلنية التي تعرّض لها، وبين من يعتبر أن الرد بالضرب لا يليق بمكانة الحرم، ولا بمكانة رجل الأمن.

وزارة الداخلية السعودية أصدرت بيانًا أكدت فيه مباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعتمرة، دون أن تكشف عن هويتها أو خلفية تصرفها. بينما لم يتم الإشارة إلى اتخاذ أي إجراء بحق رجل الأمن، ما فتح باب التساؤلات أكثر.

الحدث طرح تساؤلات عميقة حول كيفية تحقيق التوازن بين فرض النظام في الأماكن المقدسة، خصوصًا الحرم المكي، وبين صون كرامة الأفراد واحترام خصوصيتهم، خاصة في ظل تنوع الزائرين واختلاف الثقافات.

عدد من المغردين دافع عن رجل الأمن، مشيرين إلى أنه أُهين أمام الحضور، وأن ما فعله كان رد فعل بشري طبيعي. في المقابل، اعتبر آخرون أن تصرفه مفرط، وكان بإمكانه السيطرة على الموقف دون استخدام العنف، خصوصًا أن المعتمرة كانت سيدة مسنّة قد لا تدرك تمامًا ما تفعل.

تبقى الأسئلة مفتوحة: كيف يمكن تدريب عناصر الأمن داخل الحرم على التعامل مع هذه الحالات؟ وهل نحتاج إلى تطوير بروتوكولات خاصة للتعامل مع الزوار من مختلف الجنسيات؟