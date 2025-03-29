عيد الفطر 2025.. هل يحل الأحد أم الاثنين؟ جدل فلكي يسبق الإعلان الرسمي

وطن – تتجه الأنظار هذا العام إلى مساء السبت 29 مارس 2025، حيث تتصاعد التوقعات والجدل حول موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبينما ينتظر الملايين إعلان الجهات الرسمية، تشير الحسابات الفلكية إلى أن رؤية هلال شوال في هذا التاريخ ستكون شبه مستحيلة، مما يرجح أن يكون الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد في غالبية الدول الإسلامية.

الفلكي السعودي الدكتور ملهم هندي، أوضح أن الهلال سيولد قبل غروب شمس يوم السبت بفترة قصيرة، لكنه لن يرتفع بما يكفي ليتم رصده، لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب في معظم أنحاء العالم الإسلامي. وأضاف أن ظروف الرؤية هذه تؤدي عادة إلى استكمال رمضان ثلاثين يوما، ما يعني أن الأحد سيكون المتمم والاثنين هو أول أيام شوال.

من جانبه، أكد مركز الفلك الدولي أن رؤية الهلال يوم السبت غير ممكنة حتى باستخدام أقوى أدوات الرصد الفلكي الحديثة، حيث إن البعد الزاوي للهلال عن الشمس سيكون أقل من 6 درجات، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب لرصده. وأشار المركز إلى أن رؤية الهلال في هذه الظروف لم تسجل تاريخيا بشكل موثوق.

الدول التي تعتمد الرؤية الشرعية للهلال عبر المراصد أو اللجان الميدانية قد تتأخر في إعلان العيد حتى مساء السبت، فيما قد تُبادر بعض الدول التي تتبع الحساب الفلكي بالإعلان المسبق استنادًا إلى لحظة الاقتران، مما يخلق حالة من الانقسام السنوي في مواعيد العيد.

وبحسب البيان الرسمي لمركز الفلك الدولي، فإن الدول التي تشترط تحقق الرؤية البصرية ستعلن عيد الفطر يوم الاثنين، أما الدول التي تقبل بالحساب الفلكي فقد تعلن العيد يوم الأحد، رغم صعوبة أو استحالة الرؤية.

ومع دخول التقنيات الحديثة بقوة في علم الفلك، يستمر الجدل بين أنصار الرؤية التقليدية وأتباع الحسابات الفلكية الدقيقة، وسط دعوات لتوحيد المعايير بين الدول الإسلامية تجنبًا للتباين في مواعيد المناسبات الدينية الكبرى.

يبقى إعلان الجهات الرسمية هو الفيصل في تحديد موعد العيد، لكن المؤشرات الفلكية حتى اللحظة ترجح أن يكون الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025.