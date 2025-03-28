زلزال مدمر يهز ميانمار.. مئات الضحايا وهزات ارتدادية في الصين وتايلاند

وطن – في تطور كارثي جديد، ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط ميانمار، وتحديدًا في منطقة ساغينغ، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى، وأدى إلى هزات ارتدادية شعر بها سكان الصين وتايلاند. الزلزال، الذي وقع على عمق 10 كيلومترات فقط، تسبب في أضرار واسعة بالمباني والبنية التحتية، وأثار حالة من الذعر في المناطق المجاورة.

في العاصمة نايبيداو، انهارت عدة طرق، وسُجلت أضرار في منشآت حيوية، فيما وثّقت مقاطع مصورة لحظات الهلع والدمار التي عمت الشوارع. وقد شعر السكان في تايلاند بالهزة الأرضية، خاصة في بانكوك، حيث هرع الآلاف إلى الشوارع خوفًا من الانهيارات. وسجّل انهيار ناطحة سحاب مكونة من 30 طابقًا قيد الإنشاء، مما أدى إلى احتجاز 43 عاملاً تحت الأنقاض في مشهد مأساوي.

وكالة الزلازل الصينية أكدت أن سكان مقاطعة يونان جنوب غرب الصين شعروا بالهزات الناتجة عن الزلزال، الذي وُصف بأنه من أقوى الزلازل التي تضرب المنطقة منذ سنوات. ويجري حاليًا العمل على تقييم حجم الخسائر بالتنسيق مع فرق الإغاثة الدولية، في وقت أعربت فيه عدة دول عن استعدادها لتقديم المساعدة العاجلة.

فيما لم تصدر بعد حصيلة نهائية للضحايا، تشير التقارير الأولية إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير، خاصة مع توارد أنباء عن انهيارات واسعة في مناطق نائية وصعوبة الوصول إليها بسبب تضرر البنية التحتية.

السلطات المحلية في ميانمار أطلقت نداء استغاثة للمنظمات الدولية، بينما تم إعلان حالة الطوارئ في ساغينغ والمناطق المتضررة. ووسط هذا المشهد الكارثي، يترقب العالم تطورات الوضع الإنساني مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.