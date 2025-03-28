حسن دنيا يفجر مفاجأة عن محمد فؤاد: “مش جدع” وباعني بعد “هودعك”

وطن – في حوار ناري مع برنامج “أسطوانات“، كشف الملحن الكبير حسن دنيا عن تفاصيل صادمة بشأن تعاونه مع المطرب محمد فؤاد، حيث قال إنه تعرض لظلم كبير بعد تقديمه أغنية “هودعك“، دون أن يتقاضى أجرًا مقابلها.

وقال دنيا: “الناس كلها بتقول محمد فؤاد جدع وابن بلد، بس أنا شايف العكس. ظلمني في أغنية هودعك. اشتغلتها أنا ومصطفى كامل، واتفاجئت إنه خدها مني ومجدي ربيع سجلها من غير ما يدفع ولا مليم، وبعدها فؤاد غناها وكسرت الدنيا، وأنا ما خدتش حتى كلمة شكر“.

عمرو دياب “ موسوس ” فنيًا لكنه عبقري

وحين سُئل عن أكثر الفنانين دقة و“وسوسة” في الشغل، قال دنيا: “عمرو دياب. بيتعب اللي حواليه قبل تسجيل الأغنية، عايز كل تفصيلة تبقى مظبوطة، بس هو فاهم موسيقى وعنده رؤية، وده اللي بيخليه نجم مستمر“.

وكشف دنيا عن كواليس أغنية “ما تفكرنيش” التي كانت في الأصل لعمرو دياب لكنه لم يرد، فذهب بها إلى علاء سلام، ليكتشف لاحقًا أن عمرو يسجل الأغنية في الاستوديو.

هشام عباس .. أقرب تعاون فني وأغاني بالهاتف

وأكد دنيا أنه لحن لهشام عباس 27 أغنية، بعضها استُقبل بالهاتف دون الحاجة لاستوديو. وأضاف: “كنا بنكلمه الساعة 4 الفجر نسمعه المذهب، فيقولنا اشتغلوا فورًا، وفعلاً كنا نخلص الأغنية بالتليفون!”.

“ ربك لما يريد “.. من خالد عجاج إلى منير

وأما عن الأغنية الأيقونية “ربك لما يريد“، فقد كشف حسن دنيا أنها كانت موجهة في الأصل لخالد عجاج، قبل أن يستقر بها المطاف مع محمد منير. وقال: “منير غير اللحن والكوبليه أثناء التسجيل، وفعلاً الأغنية كانت سبب نجاح كبير، وأول من بارك لي عليها كانت لطيفة“.

أغاني “ راحت لناس تانيين “

وأكد حسن دنيا أن الأغاني مثل الجواز، قد تُكتب لفنان وتذهب لآخر، كاشفًا أن أغنية “قولوا لحبيبي” كانت لعليا – التي اعتزلت لاحقًا – ثم غناها هشام عباس. وكذلك “ناري نار” كانت بكلمات مختلفة ثم غناها عمرو دياب بعد تغييرات كبيرة.

مفاجآت أخرى : لبلبة وشعبان عبد الرحيم

وحكى حسن دنيا كيف أقنع الفنانة لبلبة بالعودة للغناء بعد سنوات، من خلال أغنية “الحب راح“، وأشاد بها كمطربة ذات صوت مميز.

كما كشف أنه كان يخطط لعمل دويتو بين شعبان عبد الرحيم ومطربة شهيرة، لكن المشروع لم يكتمل بسبب وفاة شعبان، معربًا عن حزنه لانقطاع العلاقة بين أبنائه.

رسالة للمطربين الشباب

واختتم حسن دنيا حديثه برسالة للفنانين الجدد قائلاً: “اشتغل على نفسك، وكون صادق في شغلك. النجومية مش بس صوت، النجومية إنك تعرف تسيب بصمتك“.