صفقة أردوغان والشرع تُشعل المنطقة.. هل تندلع حرب تركية إسرائيلية في سوريا؟

وطن – في تطور ميداني ودبلوماسي خطير، كشفت تقارير عبرية عن تحركات تركية مرتقبة في مدينة تدمر السورية، ضمن صفقة متقدمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري الجديد. هذه الخطوة التي وُصفت بالسرية والطارئة، أثارت قلقاً متزايداً لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية، التي اعتبرت أن التوغل التركي في العمق السوري بات يهدد مصالحها الاستراتيجية.

بحسب المصادر، تتضمن الصفقة تسليم تركيا مسؤولية أمنية وعسكرية لمنطقة حساسة قرب تدمر، مقابل دعم اقتصادي وسياسي تقدمه أنقرة لدمشق، ما يعيد رسم التحالفات في الميدان السوري. وتأتي هذه التطورات بعد شهور من تغيرات لافتة في العلاقة بين أنقرة ودمشق، ما يعكس تحولات إقليمية تتجاوز الميدان السوري إلى توازنات أوسع.

مصدر أمني إسرائيلي صرح أن المواجهة بين إسرائيل وتركيا في الساحة السورية “أصبحت أمرًا لا مفر منه”، مشيرًا إلى أن وجود أنقرة قرب حمص وتمددها نحو الجنوب السوري من شأنه تقويض حرية إسرائيل في تنفيذ عملياتها العسكرية، خصوصًا تلك التي تستهدف منع بناء قدرات دفاعية سورية أو إيرانية بالقرب من حدود الجولان.

وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي بدأ فعلاً بتنفيذ هجمات دقيقة في عمق الأراضي السورية خلال الأيام الماضية، لمنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية مثل بطاريات الدفاع الجوي والصواريخ. كما شدد المسؤولون الإسرائيليون على أهمية عودة الروس بقوة إلى المشهد السوري كحائط صد أمام التمدد التركي الإيراني، في ظل تراجع الدور الأمريكي.

على الأرض، تشير التقارير إلى أن جيش الاحتلال يعزز وجوده في المناطق العازلة على حدود الجولان، كما كثّف اتصالاته مع السكان المحليين، خصوصاً في القرى الدرزية، مقدماً الدعم في مجالات متعددة بينها الغذاء والطب والبنية التحتية، ضمن سياسة “الاحتواء الهادئ”.

لكن السؤال الأهم يبقى: هل نحن على أعتاب مواجهة مباشرة بين تركيا وإسرائيل؟ وهل تتحول سوريا من جديد إلى ساحة حرب مفتوحة بين أطراف إقليمية متصارعة؟ الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت كبرى في هذا الاتجاه، وسط ترقب إقليمي ودولي متصاعد.