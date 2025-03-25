تسريب مرعب يكشف: سفير إسرائيلي يطالب بإعدام أطفال غزة علنًا!

وطن – في واقعة صادمة أثارت عاصفة من الغضب، تم تسريب تسجيل صوتي لسفير إسرائيل في النمسا، ديفيد روت، يدعو خلال اجتماع مغلق إلى إعدام أطفال غزة، متذرعًا بكونهم “مسلحين” أو “يحملون قنابل يدوية”، وهو ما اعتبره ناشطون ومراقبون جريمة تحريض على الإبادة تستوجب الملاحقة القانونية.

التسجيل الذي كشفته منصات حقوقية عبر “إكس” (تويتر سابقًا)، أظهر السفير الإسرائيلي يتحدث بصراحة مدهشة عن “ضرورة قتل الأطفال المتورطين في الصراع”، دون تقديم أي دليل على مزاعمه. بل وصل به الأمر إلى إنكار وجود ضحايا مدنيين في غزة، قائلاً: “إذا كنت تعتقد أن لا أحد متورط، فأنت تقول إن إسرائيل تقتل الأطفال عمدًا، وهذا غير صحيح”.

الردود الغاضبة لم تتأخر، حيث وصف مغردون ونشطاء حقوق الإنسان هذه التصريحات بأنها “دعوة واضحة لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين”، فيما أكد آخرون أن هذا التسريب يفضح النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي تجاه سكان غزة، وبخاصة الأطفال.

الإحصائيات الدامية تؤكد فظاعة ما يجري، إذ قتلت إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 14,500 طفل فلسطيني، وفق تقارير حقوقية مستقلة. فيما حذرت الأمم المتحدة من أن جميع أطفال غزة، البالغ عددهم نحو مليون طفل، يواجهون صدمة نفسية جماعية تهدد مستقبل جيل كامل، مع استمرار العدوان على القطاع.

من جانبها، وصفت وكالة الأونروا الوضع بأنه “كارثي وغير إنساني”، مشيرة إلى أن الأطفال الذين عادوا للمدارس بعد توقف طويل، أصبحوا يعيشون الآن في خيام وسط دمار شامل، يسمعون أصوات القصف يوميًا، ويشاهدون مشاهد الموت والدمار بشكل مستمر.

المجتمع الدولي لا يزال في حالة صمت مريب، ما دفع مراقبين للتساؤل: إلى متى ستبقى هذه الجرائم بلا عقاب؟ وهل سيكون تسريب هذا التسجيل نقطة تحوّل نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أطفال غزة؟