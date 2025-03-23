عمرو واكد في “حصاد الأسبوع المصري”: الدراما أداة مخابرات والسيسي أفشل مشروع مصر الثقافي

وطن – في حلقة نارية من برنامج “حصاد الأسبوع المصري“، استضاف الإعلامي المصري حافظ المرازي الفنان المصري عمرو واكد في لقاء خاص من العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقش الأزمة المتصاعدة حول الرقابة على الأعمال الدرامية في رمضان، وانتقادات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمحتوى المسلسلات.

وفي حديثه، اعتبر واكد أن الدراما في مصر تحولت إلى أداة بيد أجهزة المخابرات، وقال:

“ما نشاهده من مسلسلات ليس فناً حقيقياً، بل هو نتاج توجيه مخابراتي يخدم أجندات سياسية ويدافع عن مواقف النظام”.

واكد أن التحكم في الإنتاج الفني والإعلامي ليس جديدًا، بل يعود إلى عقود، لكنه بلغ ذروته في عهد السيسي، حيث “يتم احتكار كل شيء من قبل جهات سيادية”، حسب وصفه.

وأشار الفنان المصري إلى أن الدولة تسعى حاليًا لفرض رقابة مشددة على الدراما، خصوصًا بعد تصريحات الرئيس السيسي التي انتقد فيها المحتوى الرمضاني ووصفه بأنه “لا يعبّر عن معدن المصريين”، وهي تصريحات تفاعل معها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي معلنًا تشكيل لجنة لمراقبة الأعمال الدرامية.

النظام يوجه بوصلته نحو “أم بي سي مصر”

واكد أن الحملة الإعلامية الأخيرة ركزت على قنوات بعينها، خاصة “أم بي سي مصر“، مشيرًا إلى وجود صراع غير معلن بين جهات إنتاج مصرية رسمية وجهات خليجية نافذة، في إشارة إلى السعودية والإمارات.

“هناك أطراف خليجية تسعى لفرض موقف سياسي على مصر بشأن غزة، والدولة العميقة ترفض هذا الضغط. الصراع أصبح إعلاميًا وثقافيًا”، أضاف واكد.

السيسي مسؤول عن تشويه صورة مصر

وفي هجومه الأشد، قال واكد:

“عبد الفتاح السيسي هو المسؤول الأول عن تشويه صورة مصر… باع الغاز والنيل والجزر، وسجن المعارضين… نحن نعيش تحت احتلال داخلي”.

كما تحدث عن تجربته الشخصية، قائلاً إنه اضطر لمغادرة مصر عام 2017 بعد أن لاحقته قضايا “مفبركة” وتهديدات أمنية. وأضاف أنه لم يشعر بالأمان حتى في الشارع، وأن “الوطن الحقيقي هو حيث الأمان، لا مكان تُسلب فيه الحقوق”.

بين المنفى والإبداع

وكشف واكد عن أعماله الفنية الأخيرة في أوروبا وأمريكا، مؤكدًا أنه يعمل على إنتاجات عربية بتمويل جماهيري وبدون رقابة سياسية. وأشار إلى مشاركته في مسلسل جديد على منصة الجزيرة 360 يعالج قضية غزة، ويعرض لهجات عربية متنوعة ضمن رؤية توحيدية للمشاهد العربي.

“أنا ممتن لنظام السيسي لأنه أغلق أبواب مصر، ففُتحت لي أبواب أوروبا والإبداع الحر”، قال واكد.

هل هناك أمل؟

اختتم واكد حديثه بالتأكيد على أن الحرية هي المدخل الحقيقي للإبداع، وأن مصر قادرة على إنتاج أعمال تصل إلى الأوسكار خلال أربع سنوات “لو تحررت من الاستبداد”.

خلاصة:

جاء اللقاء بين حافظ المرازي وعمرو واكد ليكشف الكثير من الكواليس التي لا تُقال على الشاشات المصرية الرسمية، مسلطًا الضوء على أزمة الفن في عهد السيسي، وتداخل السياسة في الإنتاج الإعلامي، والجدل حول دعم أو محاربة القضية الفلسطينية عبر الثقافة والدراما. لقاء أثار الكثير من التفاعل، ويبدو أن صداه سيتردد طويلًا.