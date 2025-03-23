إسرائيل تُخطط لاحتلال غزة بالكامل.. والمقاومة تستعد لمعركة الحسم!

وطن – تتصاعد وتيرة الأحداث في قطاع غزة مجددًا وسط تحضيرات إسرائيلية مقلقة لتنفيذ خطة احتلال بري كامل للقطاع، وفرض حكم عسكري مباشر لأول مرة منذ الانسحاب في عام 2005. وبحسب ما كشفت عنه مصادر أمنية إسرائيلية، فإن الجيش بدأ استعدادات فعلية لتنفيذ خطة رئيس الأركان “إيال زامير” التي تشمل استدعاء وحدات جديدة من الاحتياط تمهيدًا لشن هجوم بري واسع النطاق.

صحيفة هآرتس العبرية حذّرت من أن “إسرائيل تُخفي النوايا الحقيقية”، إذ في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن مفاوضات للتهدئة، يجري على الأرض تجهيز مشهد ميداني لعملية احتلال شاملة، تشمل محور “نتساريم” ومناطق أخرى داخل غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع رفض حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وزير الدفاع الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” أصدر أوامر لقواته بالسيطرة على مناطق جديدة وإخلائها من سكانها الفلسطينيين بحجة “حماية التجمعات الإسرائيلية”، كما هدد بتوسيع العدوان إلى حين إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة. الأخطر، بحسب محللين، هو تلويحه باستخدام “خطة الهجرة الطوعية” التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما يعكس رغبة إسرائيلية في تفريغ القطاع ديموغرافيًا.

في المقابل، لا تقف المقاومة الفلسطينية مكتوفة الأيدي، إذ أفادت كتائب القسام بأنها استغلت فترة الهدوء النسبي لإعادة بناء قدراتها الدفاعية والهجومية، استعدادًا لأي تصعيد. وقد شنت مؤخرًا هجمات صاروخية على تل أبيب وعسقلان في رسالة تؤكد الجاهزية التامة لمرحلة الحسم.

يأتي هذا التصعيد في ظل ترقب دولي وإقليمي لما ستؤول إليه الأوضاع، خاصة مع انحياز أمريكي واضح للسياسات الإسرائيلية، وغياب أي ضغط فاعل من المجتمع الدولي لوقف العدوان. وقد أكدت المقاومة أن أي اجتياح بري للقطاع سيفتح أبواب جهنم على إسرائيل، التي ستتكبد خسائر فادحة، كما حدث في المعارك السابقة.

التطورات الأخيرة تشير إلى أن غزة تقف على شفير مرحلة مفصلية قد تغير قواعد الاشتباك جذريًا، بينما تحاول إسرائيل فرض أمر واقع جديد بقوة السلاح، وسط صمود شعبي ومقاومة متأهبة.