حفل تكريم غال غادوت في ممشى المشاهير يتحول إلى ساحة احتجاج على الحرب في غزة

وطن – شهدت مراسم تكريم الممثلة الإسرائيلية غال غادوت في ممشى المشاهير في هوليوود يوم الثلاثاء أجواء متوترة، حيث تحولت إلى نقطة احتجاج مرتبطة بالحرب الدائرة في غزة.

احتجاجات وصدامات في قلب هوليوود

وخلال الحفل الذي أقيم صباحًا في شارع هوليوود، تجمع متظاهرون من الجانبين للتعبير عن مواقفهم من الصراع بين إسرائيل وفلسطين. وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على الإنترنت، بينها فيديو لموقع TMZ، لحظة تصاعدت فيها المواجهة عندما قام أحد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين على ما يبدو بخطف علم إسرائيلي، مما أدى إلى مطاردته من قبل شخصين في الشارع.

وفي الفيديو، يظهر الشخص الذي أخذ العلم وهو يركض بسرعة بين الحشود، قبل أن يتم الإمساك به من قبل أحد ملاحقيه، بينما تدخلت الشرطة بسرعة وألقت بعض المشاركين في المواجهة على الحائط لإعادة السيطرة على الوضع.

وأكد متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس (LAPD) أنه لم يتم تنفيذ أي اعتقالات، ووصف المشهد بأنه مجرد “إجراء لضبط الحشود”.

غال غادوت: ممثلة مثيرة للجدل بسبب مواقفها السياسية

تعد غال غادوت واحدة من أكثر الممثلات الإسرائيليات شهرةً في هوليوود، حيث اكتسبت شهرتها الكبيرة بعد تأديتها دور المرأة الخارقة (Wonder Woman). ومع ذلك، فقد أصبحت شخصية مثيرة للجدل، خاصة بعد موقفها العلني المؤيد لإسرائيل، والذي أثار جدلًا واسعًا منذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة.

تشير غادوت دائمًا إلى أصولها الإسرائيلية، حيث تحدثت سابقًا عن كونها “إسرائيلية أصلية” وعن تاريخ عائلتها، إذ كان جدها أحد الناجين الوحيدين من المحرقة النازية، قبل أن يستقر في إسرائيل. كما أنها أدت خدمتها العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي قبل دخولها عالم التمثيل.

احتفال رغم الجدل

رغم الاحتجاجات، تمضي غادوت في مسيرتها الفنية، حيث تم تكريمها بنجمة في ممشى المشاهير، بحضور كل من المخرج باتي جينكينز، والممثل فين ديزل، بالإضافة إلى زوجها يارون فارسانو وأطفالها الأربعة. يأتي هذا التكريم تزامنًا مع استعدادها لعرض فيلمها القادم “سنو وايت”، حيث تلعب دور الملكة الشريرة.

محاولات هوليوود لفصل الفن عن السياسة؟

تثير مثل هذه الاحتجاجات تساؤلات حول مدى قدرة هوليوود على فصل الفن عن السياسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الشرق الأوسط. فبينما يحاول بعض النجوم تجنب التطرق إلى القضايا السياسية، فإن مواقف غال غادوت الصريحة تجعلها محورًا للجدل في كل ظهور عام لها، كما ظهر في حفل ممشى المشاهير الأخير.