جمال سليمان تحت القصف بسبب “المنظمة العلوية الأميركية”: شائعات أم حقيقة؟

وطن – خلال اليومين الماضيين، تصدّر الفنان السوري المعارض جمال سليمان عناوين الجدل بعد انتشار مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم ارتباطه بـ”المنظمة العلوية الأميركية”، وهي كيان غامض يُزعم أنه يمارس الضغط السياسي على الكونغرس الأميركي للإبقاء على العقوبات المفروضة على سوريا.

انتشار هذه الرواية الخطيرة دفع سليمان للخروج عن صمته على الفور، حيث نشر بيانًا رسميًا عبر صفحته على فيسبوك ينفي فيه أي صلة له بهذه المنظمة، مؤكدًا أنه لم يكن يومًا عضوًا فيها.

سليمان يكشف حقيقة الصورة المزعومة

وأوضح سليمان في بيانه أن الصورة التي انتشرت وتُستخدم كدليل على ارتباطه بهذه المنظمة تم التقاطها خلال زيارته إلى واشنطن في فبراير الماضي، حيث التقى بعدد من السوريين الذين ادعوا لاحقًا تأسيس هذا الكيان. وأكد أنه لم يكن يعلم بنواياهم، وأنهم استغلوا صوره للترويج لانضمامه المزعوم، مما دفعه لإرسال طلب رسمي لحذفها من موادهم الدعائية.

رفض قاطع للطائفية والمزايدات

وفي ذات المنشور، شدد جمال سليمان على ثوابته الوطنية، قائلًا:

“أنا لا علاقة لي بهذه المنظمة، ولم أكن يومًا عضوًا فيها… لا يمكن لي أن أكون جزءًا من أي منظمة أو رابطة ذات طابع طائفي، لأنني لا أشعر بأي انتماء طائفي. لقد وقفتُ وسأقف مع المظلوم مهما كانت طائفته.”

وبهذه التصريحات، أكد سليمان مجددًا رفضه المطلق لأي خطاب طائفي، وتمسكه بمواقفه الداعمة لحقوق الشعب السوري بغض النظر عن انتماءاته العرقية أو الدينية. كما عبّر عن استغرابه من سرعة انتشار الشائعات دون تحقق، منتقدًا ما وصفه بـ”الجهل أو الرغبة في إثارة الفتنة” لدى مروّجي الأخبار المضللة.

الناشطة ميساء قباني تتراجع عن اتهاماتها

اللافت في القضية أن ميساء قباني، الناشطة التي كانت صاحبة الادعاء الأساسي، عادت وتراجعت عن اتهاماتها بعد ردّ سليمان الواضح. فخلال بث مباشر عبر فيسبوك، قالت قباني:

“جمال سليمان ينفي ارتباطه مع المنظمة العلوية التي ذكرتها… قد أكون مخطئة.”

وأعربت عن سعادتها بنفيه، مبررةً أنها استندت إلى “معطيات معينة” (في إشارة إلى الصورة التي تم تداولها) عند إطلاق هذه المزاعم.

موجة تضامن واسعة مع سليمان

وجاء رد سليمان السريع ليضع حدًا لهذه الرواية، مما فتح الباب أمام موجة دعم واسعة من السوريين الذين عبروا عن تضامنهم الكامل معه. رأى كثيرون أن شخصية وطنية بمثل تاريخه النضالي لا يمكن التشكيك بها بهذه السهولة، مشيرين إلى أنه دفع ثمن معارضته للنظام السوري من خلال التهديدات والنفي القسري لسنوات.

وتحولت القضية إلى ما يشبه استفتاءً شعبيًا على مصداقية سليمان، حيث أجمع المتضامنون على نزاهته ووقوفه الدائم في صف الشعب السوري في مواجهة الظلم والقمع.